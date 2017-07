​Cameli anuncia liberação de mais de R$1 milhão para infraestrutura de cidades acreanas

Os recursos de autoria do senador Gladson Cameli vão beneficiar os municípios de Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Porto Walter e Xapuri

O senador Gladson Cameli (PP-AC) anunciou nesta quinta-feira,20, em Rio Branco, a liberação de mais de R$1 milhão em emendas para Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Porto Walter e Xapuri. Os recursos irão beneficiar a infraestrutura dos municípios. Também foi liberado por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) recurso extra-orçamentário, solicitado pelo senador para a revitalização do Igarapé Preto.

De acordo com o senador Gladson Cameli, a liberação desses recursos faz parte da agenda positiva que ele vem realizando junto aos ministérios em Brasília. “Sei da importância desses recursos para os municípios do Acre. O nosso trabalho em Brasília é constante. Para o Igarapé Preto, espaço de lazer e também cartão postal de nosso estado, que precisava urgentemente ser revitalizado, conseguimos liberar por meio a primeira parte da emenda extra-orçamentária da Sudam. Agora, vamos nos dedicar ainda mais para liberar o restante que já foi empenhado”, disse o senador.

Para a segunda cidade mais populosa do Acre, Cruzeiro do Sul, foi liberado R$701.028,00 (setecentos e um mil e 28 reais). Sendo R$700 mil (setecentos mil reais), emenda extra-orçamentária da Sudam, para revitalização do Igarapé Preto e R$1.028,00 para construção de calçadas.

Xapuri, no Vale do Acre, vai receber R$246.550,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais e quinhentos e cinquenta reais) para requalificação de vias. O município de Porto Walter foi contemplado com R$118.400,00 (cento e dezoito mil e quatrocentos reais). O investimento será em pavimentação de ruas. Epitaciolândia, para construção de calçadas foi contemplada com R$73.755,00 (setenta e três mil e setecentos e cinquenta e cinco reais.

