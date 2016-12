​Caminhonete Hilux de sargento morto em assalto é recuperada na periferia; dois são presos

A caminhonete roubada do policial militar da reserva, Antônio José Costa, de 51 anos, que foi baleado e morto no bairro Triângulo, foi recuperada na tarde desta terça-feira (27). O veículo estava em uma residência situada na rua Vitória, do Conjunto Esperança. Duas pessoas chegaram a ser presas.

O sargento foi vítima de assalto no início da tarde. Ele levou um tiro no peito e morreu ao dar entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O caso ocorreu na Via Chico Mendes, região do bairro Triangulo Velho, próximo a Recol Distribuidora, em Rio Branco.

De acordo com o informado pelo Centro Integrado em Operações em Segurança Pública (CIOSP) o sargento foi surpreendido pelos criminosos que saíram levando seu veículo modelo Hilux, tomando rumo ignorado. O policial teria tentado reagir e foi alvejado com um tiro no peito.

Uma unidade do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e o encaminhou com urgência ao Pronto Socorro, mas ele não resistiu e morreu.

Policiais militares isolaram a área para os trabalhos de coleta de informações e em seguida saíram em busca dos suspeitos.

No exato momento em que ação criminosa ocorria no segundo distrito, o Secretário de Segurança, Emylson Farias, concluía em entrevista coletiva, que 2016 foi o ano mais violento da história recente do Acre.

De acordo com o secretário, somente em 2016, 301 mortes em decorrência da violência foram registradas. No ano passado, 2015, 189 óbitos foram consumados. Já em 2014, segundo a SESP, 192 mortes violentas foram registradas.

Fonte: ac24horas.com

