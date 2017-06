​Gladson Cameli é homenageado com Comenda do Mérito Amazônico

“Essa medalha representa nosso trabalho em prol do desenvolvimento de nossa Amazônia”, disse o senador

O senador Gladson Cameli (PP-AC) foi homenageado, nesta sexta-feira,23, em Belém (PA), com a Comenda do Mérito Amazônico 2017, concedida pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), destinado a agraciar pessoas que tenham notáveis serviços prestados ao desenvolvimento da Amazônia Legal. A Comenda foi entregue ao senador pelo Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Silva e a vice-governadora do Acre, Nazareth Araújo.

“É uma grande honra receber essa homenagem. Essa medalha representa nosso trabalho em prol do desenvolvimento de nossa Amazônia. Podem continuar contando comigo no Senado, para que juntos, possamos, cada vez mais, trazer resultados positivos para nossa região”, disse o senador Gladson Cameli. Em defesa da Amazônia Na trajetória política do senador Gladson Cameli, a Amazônia é uma bandeira que faz parte de sua história. Atualmente, o projeto de mais destaque para a Amazônia é o Projeto de Lei do Senado (PLS) 61/2016 que propõe aumentar a área de livre comércio nos municípios acreanos de Brasileia e Cruzeiro do Sul, municípios localizados na Amazônia Legal. Na Câmara dos Deputados, quando deputado federal, foi presidente da Comissão da Amazônia, e na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA) foi relator do Projeto que propôs a regulamentação da legislação referente a criação e instalação das Zonas de Processamento e Exportação (ZPEs) em todo país. ​

