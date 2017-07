​Mercado do Bosque, em Rio Branco, recebe mais R$500 mil de recursos de Cameli

O Mercado do Bosque, em Rio Branco, é um excelente lugar para apreciar as delícias regionais. Lá você encontra tapioca, mingau de banana, macaxeira e a famosa “baixaria”, prato típico do Acre que leva cuscuz, carne moída, cheiro verde e ovo. O mercado que funciona 24 horas, também serve almoço, jantar e diversos lanches a preços variados. Tradicional no coração do povo acreano, o mercado público existe desde a década de 60. Já faz parte da cultura regional. Com o intuito de preservar o patrimônio, ele está sendo revitalizado. A obras para melhorar a infraestrutura do mercado contou com apoio do senador Gladson Cameli que anunciou hoje a liberação da segunda-parcela no valor de R$500 mil, totalizando R$1 milhão de reais destinados para reconstrução do Mercado do Bosque.​ ​

De acordo com o senador Gladson, que frequenta o mercado e sabe da importância do espaço para a cidade é fundamental ter um lugar mais confortável e que atenda os rio-branquenses com excelência. “O Mercado do Bosque faz parte da história do Acre. Lá encontramos boa comida a preço justo. Essa segunda parcela que foi liberada e já está na conta da prefeitura vai melhorar ainda mais nosso mercado. Em Brasília continuamos trabalhando bastante para levar recursos para todos os municípios de nosso. Esse é o nosso papel”, disse Cameli.

Conforme a prefeitura de Rio Branco, os recursos foram fundamentais para garantir a reconstrução do Mercado do Bosque que é hoje referência gastronômica e cultural da cidade e já recebe um número elevado de visitantes e turistas. Ela informou que os recursos foram alocados em adequação de cafezeiras com bancada em granito e pia em aço inoxidável para cada box; reforma de pisos, pintura, forro, iluminação, hidráulica e esquadrias; troca da estrutura e telha de toda cobertura; praça de alimentação com mesas em madeira; reforma dos banheiros, novo sistema de iluminação, execução de nova instalação elétrica e hidro sanitária de todo mercado, paisagismo e acessibilidade.​