​Prefeito de Assis Brasil decreta horário corrido nas repartições

O prefeito de Assis Brasil Antônio Barbosa de Sousa (PSDB), o Zum, decretou horário corrido nas repartições públicas municipal às sextas-feiras. O decreto foi publicado nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial do Estado.

Na publicação, o prefeito alega necessidade de se tomar medidas para redução de despesas, visando o equilíbrio das contas públicas frente a esse quadro de frequentes quedas nos repasses constitucionais. Ainda na publicação, é levada em consideração que, a redução de horário, acarretará efetiva economia nas despesas de energia elétrica, telefone e material de consumo.

Com a redução no horário, os órgãos de Assis Brasil funcionarão ininterruptamente no horário de 7h às 13 horas nas sextas-feiras. O horário não se aplica às repartições que prestam serviços essenciais e de interesse público, tais como: escolas, Postos de Saúde, Programas e Serviços do Governo Federal, bem como na coleta de lixo, que continuarão com seu horário normal de funcionamento.

Além da redução no horário, no decreto, o prefeito exige que, durante o horário de expediente, os servidores deverão atentar para o uso racional de energia elétrica, telefone e materiais de consumo em geral.

