Dimas Gurgel – Política, economia e atualidades

Se Lula não for preso, merece um livro na Bíblia

Uma serpente ou um Santo?

Se o ex-presidente Luís Inácio lula da Silva não for para prisão, merece um livro na Billia. ‘até porque Não tem uma viva alma mais honesta do que ele’ segundo o próprio.

Quase um mendigo

Depois de 36 dias ausente da Câmara Municipal de Rio Branco, O vereador José Carlos Juruna (PSL) voltou aos trabalhos nesta terça-feira, 09, dizendo que é inocente nos processos que responde na Justiça e que não tem casa, bens e sequer “um pneu de bicicleta”. vive uma vida humilde, mora com seu sogro em uma casa no bairro Ivete Vargas. “Eu não tenho casa, eu não tenho bens, eu não tenho um pneu de bicicleta”.

Discurso lúcido

Diferente do que alguns imaginavam, o vereador Valadares fez um discurso equilibrado, coerente e sobretudo respeitoso.

Oposição com responsabilidade

Neto ao usar a tribuna, disse que fará uma oposição com responsabilidade, de forma séria e, mostrando eventuais fatos.

A casa será outra

Com a chegada do vereador e advogado Valadares, não tenho dúvidas que o debate será outro. Neto dispõe de uma boa oratória, além de conhecimento.

‘Cuma’ Rosildo?

Querer culpa a gestão de Temer pelo atraso das obras do Hospital regional de Brasileia, é no mínimo gozar da cara do povo.

Falar isso em roda petista é uma coisa…

Agora falar isso na casa do povo em uma sessão é outra, Calma lá, essa obra já merece música, é devagar… é devagar… é devagarinho.

André tinha o Portela

Tião Flores tem Alcione, na politica sempre vai existir situação e oposição, não pode ser diferente, ambas devem agir sempre com responsabilidade, sem leviandade.

Mata Leão

Acreano Jair Costa, de 27 anos, foi agredido por um policial na cidade de Montijo, em Portugal, nesta terça-feira (9). O rapaz fazia uma transmissão ao vivo pela rede social Facebook na Repartição de Finanças do país quando o policial, que estava à paisana, aplicou um golpe no pescoço – ‘mata-leão’ – e deu ordem de que ele parasse de gravar.

Boa noticia

Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,08% abaixo dos 4,57% registrado no mês de março.É a menor taxa desde julho de 2007, quando estava em 3,74%. Com isso, a inflação ficou abaixo da meta definida pelo Banco Central para o ano, de 4,5%.

Desde o Plano Real

No acumulado do ano, o indicador está em 1,10%, abaixo dos 3,25% registrados entre janeiro e abril de 2016 e também no menor nível para o período desde o Plano Real.

Indicadores.

A queda na taxa mensal do IPCA de 0,25% em março para 0,14% em abril foi impactada principalmente pelas contas de energia elétrica, que ficaram 6,39% mais baratas, e pelos combustíveis, cujos preços caíram 1,95%, segundo o IBGE.

Entrevista com Alcione Marcelino, eleito o melhor meio campista do Campeonato do Distrito Federal



Alcione você recebeu muitos não?

No primeiro teste que fiz não foi um não que recebi, tinha bastante jogador no Rio Branco no ano de 2001 e 2002, um amigo levou eu e o Elenilso para fazer esse teste, acabamos não ficando lá, por motivo de lotação.

O que foi mais difícil no início de sua carreira?

A saudade… Como era muito novo e sem experiência nenhuma, a saudade era muita, mas, como queria vencer, acabei superando a tal da saudade rsrs.

O fato de você ser do interior te influenciou em algo?

Até que não influenciou muito não, até hoje sabemos que é difícil sair um jogador do Acre para o Futebol, seja no Brasil ou exterior, até hoje sabemos que o Acre é descriminado como um estado que não existe…mas graças a Deus estamos dando a volta por cima e mostrando que o Acre existe sim, nunca neguei minha origem e nunca vou negar… amo meu estado e minha cidade Brasileia que tenho imenso amor e carinho.

Qual seu primeiro time profissional?

Adesg, de Senador Guiomard

Qual o gol que considera o mais importante da carreira?

Foi um gol que fiz em 2016 ano, no campeonato Candang.de pênalti, quando eliminamos o Gama no seu Estádio, quando empatamos em 1×1 e a disputa final foi para as penalidades, quando a última cobrança ficou para minha responsabilidade, Deus me capacitou e fiz o gol, momento único, pela importância do pênalti, esse foi o mais importante.

Existe alguma diferença entre o futebol do Acre e o Distrito Federal?

Existe sim, mais estrutura, jogadores com mais qualidade, os times tem mais poder aquisitivo, apenas por isso, o futebol Acreano é um celeiro de craques, vimos o atlético Acreano com uma folha salarial de 27 mil reais, quase ir para série C,e com um jogador de fora do Estado, isso mostra a qualidade dos nossos jogadores.

Para você, em que o futebol do Acre precisa evoluir?

Com mais investimentos dos empresários e do Governo, com certeza tínhamos um time no mínimo na série B,mais estrutura para os atletas, mais profissionalismo, infelizmente no Acre os atletas precisam ter outros empregos pra poder se sustentar…falta isso para o futebol do Acre engrenar.

Qual a sensação de vencer o Campeonato do distrito federal invicto em 2016?

Sensação única, vencer de forma invicta o campeonato, já tinha conquistado antes, mas não de forma invicta, foi benção de Deus.

Como você se sentiu fazendo parte da seleção do campeonato do Distrito Federal ?

É sempre muito importante está na seleção de qualquer campeonato , estou muito feliz Gurgel, apesar de não conquistar o titulo em 2017, tive o meu trabalho reconhecido, lutamos até o fim e conseguimos o vice campeonato .

Dedicação do Premio?

Dedico primeiramente a Deus que me deu saúde para trabalhar, a comissão técnica, diretoria, e ao povo da minha querida cidade Brasileia.

Projetos futuros?

Continuar no Ceilândia e conquistar títulos.

O que foi fundamental para que você continuasse acreditando?

Amo futebol, por isso perseverei e andei por muitos estados desse nosso Brasil, me sinto realizado e pretendo ter outras conquistas ainda.

Considerações finais…

Obrigado meu amigo Dimas Gurgel, agradeço você e o jornal oaltoacre, que Deus abençoe nosso querido estado e a nossa querida cidade. Parabéns pela excelente Coluna.

