Dimas Gurgel – Coluna Política Semanal

Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes.

Não precisa estar no nome

O governo peruano publicou por meio do DECRETO SUPREMO Nº 076-2017-EF, documento que estabelece novas regras para os estrangeiros que viajam em veículos ao Peru, visando a facilitação dos procedimentos e a liberação do ingresso de veículos em nome de terceiros que não o condutor,”.

A menino lindo

O presidente Michel Temer repetiu a senadores do PMDB, durante reunião nesta quarta-feira (24), que só deixará a Presidência quando seu mandato terminar. Ele disse aos senadores que vai ficar até dia 31 de dezembro de 2018.

AGORA VAI

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) deverá votar, na próxima quarta-feira (31), a proposta de emenda à Constituição (PEC 67/2016 que prevê a realização de eleição direta para presidente e vice-presidente da República em caso de vacância desses cargos nos três primeiros anos do mandato.

Pagamento à vista

Desde o início de maio, o Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC) não parcela mais nenhum multa, seja ela com ou sem crime. Isso acontece por conta de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), aprovada no ano passado.

Quem não deve não teme

O Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhou notificação aos deputados estaduais do Acre, referente a decisão que suspendeu a exigência de autorização da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para que o governador Sebastião Viana (PT) seja processados criminalmente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tribunal responsável pelo julgamento de governadores.

Ela é Ela

A prefeita de Brasileia Fernanda Hassem além de fazer um mandato transparente, vem agindo de forma Suprapartidário.

Dessa forma

Muitos partidários desequilibrados estão fazendo ‘’beicinho’’, por serem atendidos da mesma forma que o povo…

O que está acontecendo ???

Mesmo sendo ausente e tomando Doril o tempo todo…Marcinho Miranda parecia ter mais cuidado com a Princesinha, que hoje mais parece um lixão a céu aberto.

Te vira Bira

O povo não quer desculpas e sim trabalho, Xapuri possui dois deputados aliados, deputada Leila Galvão (PT) e Manoel Moraes (PSB), o povo quer trabalho.

Tá de brincadeira???

Com uma promessa de antes de cristo, a tal ponte da Sibéria, o prefeito Bira discute a construção do novo anel viário de Xapuri.

Te cuida Joelso

Existem lobos disfarçados de cordeiros ao seu lado, na politica é assim, não se pode dormir, Joelso Pontes (PP) que há pouco tempo era visto como nome forte da oposição em Brasileia, não poderá vacilar.

Tá sumido

Sabemos que a situação em Brasília anda bastante convulsionada, mas o senador Gladson Camelli (PP) precisa arrumar espaço na agenda e aparecer na fronteira para dialogar com sua base.

Dupla Dinâmica

Achei interessante, ao mesmo tempo que já esperava a indicação do deputado estadual Ney Amorim (PT), para concorrer a função pública de Senador da República, fazendo parceria com Jorge Viana.

Cara de Pau!

Homem inventa relacionamento com mulher e justiça o obriga a desmentir nas redes pessoas tiveram acesso à história e ela conseguiu desmentir o que ele falou.

O bem existe

Um morador de rua que estava do lado de fora da arena Manchester quando uma explosão atingiu o local está sendo saudado como herói após ajudar algumas das vítimas feridas. “Eram crianças, muitas crianças com sangue por toda parte, chorando e gritando. Se eu não ajudasse, não seria capaz de viver comigo mesmo”.

