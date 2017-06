Semcias recebe equipamentos para auxiliar nos serviços oferecidos a população

Da Assessoria

A Secretaria de Cidadania e Assistência Social em Epitaciolândia recebeu nesta quinta 01 de Junho, equipamentos para uso e mobiliários como computadores, data shows, impressoras, escrivaninhas, armários etc. Os equipamentos foram adquiridos através de convênios e parcerias com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.

O Prefeito em exercício Raimundão destacou a importância desses equipamentos: “A Ação Social é frequentada por pessoas que não tem recursos financeiros e seus direitos devem ser garantidos, e esses equipamentos são para auxiliar esses serviços, por isso queremos agradecer ao Governo do Estado por atender nossos pedidos, pois quem ganha com isso é o povo que nos conduziu á essa administração”.

O Secretário da SEDS Gabriel Maia destacou a importância da parceria, “O Governo tem nos pedidos para fortalecer a Assistência Social, recentemente entregamos um veículo e agora estamos entregando mais equipamentos, isso por que acreditamos nessa gestão e sabemos que será usado em prol das pessoas que realmente precisam”.

A vereadora Lucimar de Souza (Preta) parabenizou o Prefeito pelas parcerias e agradeceu ainda ao Governo do estado, “Queremos parabenizar a todos pelo empenho em trazer melhorias para nosso município e com isso quem ganha é a população”.

A Secretária de Cidadania e Assistência Social Ana Paula Alencar disse que esse é um momento histórico. “Estamos recebendo esse benefício com Equipamentos para o CRAS, CREAS e para a Equipe da Bolsa família, me sinto feliz e sei que a população vai ficar mais feliz ainda por poder contar com um atendimento de qualidade”. Frisou Ana Paula.

Essa é uma parceria com o Governo do estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e tem como objetivo garantir que as Equipes de Profissionais tenham mais agilidade nas ações desenvolvidas em seus respectivos serviços, impactando positivamente no acompanhamento das famílias, na inserção de dados on-line, do MDS, possibilitando a ampliação de recursos repassados pelo Governo Federal.

