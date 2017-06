Dimas Gurgel – Coluna política semanal

“Se quiser colher a curto prazo, plante cereais. Se quiser colher a longo prazo, plante árvores. Mas, se quiser colher para sempre, eduque o homem”.

O Desabafo de Faustão

Abertamente insatisfeito com a crise política do Brasil, o apresentador Fausto Silva alfinetou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que decretou a absolvição da chapa Dilma-Temer. O desabafo aconteceu durante a exibição do programa “Domingão do Faustão” (TV Globo) de último domingo.

Alguém discorda!?

“O Brasil tem que tirar os vários otários da frente”, disse Faustão, que acrescentou: “E fica a lição para uma próxima eleição. Não adianta a gente reclamar de quem está lá dentro, porque quem os elegeu fomos nós. País rachado só interessa a corruptos unidos”.

“Território sem lei”

Um grupo de encapuzados incendiou nesta segunda-feira (12/06) a Direção Executiva da Magistratura do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, em Chacao, na região metropolitana de Caracas.

Absurdo

Em sua coluna no jornal O Globo, a jornalista Miriam Leitão afirmou, nesta terça-feira (13), que foi alvo de agressões verbais de delegados do Partido dos Trabalhadores (PT) durante um voo entre Brasília e o Rio de Janeiro. Segundo Miriam, foram “duas horas de gritos, xingamentos” e “palavras de ordem” contra ela e contra a TV Globo.

Que coisa feia

O caso ocorreu em 3 de junho, em um voo da Avianca que partiria às 19h05. No mesmo dia, o PT havia feito o congresso do partido na capital federal, “Antes de chegar ao portão, fui comprar água e ouvi gritos do outro lado. Olhei instintivamente e vi que um grupo me dirigia ofensas’ ‘relatou Miriam.

Mulher de fibra

A Polícia Federal também teria apelado para que ela se deslocasse para a parte da frente da aeronave, mas Miriam voltou a recusar. “Diga à Polícia Federal que enfrentei a ditadura. Não tenho medo de nada”, contou, reproduzindo o diálogo que teve com a aeromoça.

Lugar de espetáculo é no circo

O parlamento mirim de Brasileia que passou quatro anos sem produzir absolutamente nada, agora parece estar se transformando em uma casa de espetáculo.

O povo está de olho!!!

Não adianta querer “Vender gato por lebre“, vereador não é apenas pra pagar churrasco no final de semana, precisa honrar as promessas de campanha.

Até ponte onde não existe rio.

Só para lembrar, Vereador não executa, vereador tem outras atribuições que são de parâmetros do legislativo, mesmo assim, alguns na campanha prometeram de tudo, até construir ponte onde não existe córrego, nem rio.

Além de não ter federal, parece não existir estadual

Assim segue a querida Brasileia. Capacidade a nobre representante tem, mas não usa em prol da população, a única coisa que faz do seu mandato é, dizer amém para o governo.

Grandes diferenças

Basta parar e observar, as diferenças existentes entre a prefeita Fernanda Hassem (PT) e a deputada Leila Galvão (PT), são muitas(…), ambas pertencem a mesma sigla partidária, porém pensam e atuam de forma diferente.

É devagar, é devagar, devagarinho…

Assim vem sendo a aproximação do deputado federal Léo de Brito (PT) com o eleitorado da fronteira, vale lembrar que a região do Alto Acre não tem representante no congresso, além desse fator, Léo também foi um grande apoiador da Campanha de Fernanda Hassem (PT).

O Prefeito é o Tião

Não vou citar a fonte, mas em uma conversa entre amigos, ficou claro um certo descontentamento do prefeito de Epitaciolândia Tião Flores (PSB) em relação a atitude de alguns secretários, que segundo a fonte, querem aparecer mais que o prefeito.

Assis Brasil, Capixaba, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus

Um projeto de lei do senador Jorge Viana (PT-AC) cria quatro áreas de livre comércio de importação e exportação nos municípios de Assis Brasil, Capixaba, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus, no Acre (PLS 184/2017), De acordo com o texto, as mercadorias estrangeiras ou nacionais só serão comercializadas por empresas autorizadas a operar na região, que faz fronteira com a Bolívia e o Peru.

Economia Local

De acordo com o senador, os países vizinhos já têm políticas de tributação diferenciada para municípios de fronteiras e a medida promoverá o desenvolvimento econômico da região. O senador lembra ainda que as grandes distâncias que envolvem o transporte das mercadorias até os municípios do Acre aumentam os preços dos produtos e que a concessão das isenções e dos benefícios fiscais pode favorecer o consumidor.

Comentários