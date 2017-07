Aécio garante Rocha no comando do PSDB no estado do Acre

O deputado federal Major Rocha (PSDB) recebeu na noite desta sexta-feira (30) uma ligação do senador Aécio Neves (MG) em relação ao afastamento da diretoria estadual do PSDB no Estado do Acre. Conforme relatou o senador mineiro, este nunca apoiou qualquer tentativa de alterar a composição da executiva local e sequer autorizou a quem quer que seja a agir em nome dele, Aécio, para tomar tal atitude.

O senador destacou estar tomando as providências no sentido de restabelecer a ordem e garantiu total apoio ao deputado Major Rocha na presidência do partido, ressaltando já estar em contato com o presidente do PSDB, o também senador Tasso Jereissati (CE), para reverter a questão.

Aécio revelou ter sido interpelado por um jornalista do centro-sul do país sobre o uso da senha dele, senador, para afastar a direção Tucana no Acre, negando qualquer relação com o fato. O senador destacou estar vivendo nestes últimos dias uma situação grave, onde concentrou os esforços e, mesmo que isso não estivesse acontecendo, jamais iria intervir no diretório estadual como foi feito no Acre.

O deputado Major Rocha destacou não ter acreditado que o senador tivesse sido o responsável pela nefasta ação intervencionista e disse ter ficado surpreso que uma questão totalmente local estivesse sob investigação da mídia nacional.

“Mas estou com a alma lavada. Por mais que nos custe, em certos momentos, sempre acreditamos na verdade como arma dos verdadeiros homens. Ela, a verdade, às vezes é ofuscada por pessoas sem escrúpulos, mas quando a luz se faz, seu brilho é mais notado”, comentou Rocha.

O deputado destacou ainda acreditar na ética e na moral: “Minha palavra é uma só e dela não podem duvidar. Na busca pela verdade e a lisura estou pronto para lutar com todas as minhas forças. Esse é o caminho para o Acre e o pais: honra acima de tudo.”

