Antonio Pedro cobra melhorias no serviço oferecido pelas empresas de telefonia do Acre

Ele frisa que se não resolverem a questão estará entrando com uma ação no Ministério Público

Diante das inúmeras reclamações dos moradores da região do Alto Acre com relação as empresas de telefonias, o deputado estadual Antonio Pedro (DEM) destacou que esteve nesta semana realizando uma visita a Operadora Vivo para cobrar melhorias no serviço prestados aos consumidores.

Segundo o parlamentar, toda a região tem sido prejudicada com a péssima qualidade do sinal. “Em muitos bairros das cidades de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil e Capixaba o sinal é precário e não atende de forma adequada os usuários e turistas que visitam a cidade”, disse o deputado ao lembrar ainda que essa é uma demanda é antiga da região.

“Não é a primeira vez que procuro a operadora para relatar as dificuldades enfrentadas pela população em relação ao serviço ofertado. Eles têm ciência do problema, o que ocorre é que não resolvem nada. Não é um serviço oferecido de forma gratuita, nós pagamos por ele, portanto, nada mais correto que nos ofereçam algo de qualidade”.

O democrata relata que muitos comerciantes estão sendo prejudicados devido a precariedade na linha telefônica. “Pela falta de sinal, os comerciantes não conseguem efetuar pagamentos feitos com cartões de débito e crédito. Além disso, as pessoas que moram nestas localidades também ficam sem poder utilizar o celular, porque não tem um serviço adequado”, argumentou.

Por fim, o deputado frisou que se a operadora não der solução ao problema, ele estará procurando o Ministério Público. “Já fui lá duas vezes, portanto, se não viabilizarem uma resposta ao problema apresentado, estarei me dirigindo ao Ministério Público. Já chega de pagarmos caro por um serviço que é oferecido de qualquer jeito”. (Assessoria Parlamentar)

Comentários