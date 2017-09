Dimas Gurgel – Política, Economia e atualidades

Pagamos impostos de Países Europeus e, temos serviços Públicos de Países da África.

Juntos e misturados

A bancada do PT no Senado vai se posicionar contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) do mandato e o recolhimento residencial noturno do político mineiro. Os senadores petistas e a Executiva Nacional do partido se reuniram por videoconferência nesta quarta-feira, 27, para tomarem uma decisão conjunta sobre o tema.

Pé na bunda

Aliado do governador Geraldo Alckmin, o presidente do PSDB paulista, deputado estadual Pedro Tobias, defendeu a saída definitiva do senador Aécio Neves (MG) da presidência do partido, “Tenho dó dele, mas chegou a hora do Aécio sair. Não dá mais para ele continuar como presidente afastado do PSDB”, afirmou o dirigente.

Ele quer…

No mesmo dia em que a cúpula do DEM jantou com o prefeito de São Paulo, João Doria, lideranças da sigla estiveram com o apresentador Luciano Huck para discutir uma filiação dele com vistas à eleição de 2018. Não foi a primeira vez que Huck se reuniu com o partido. Pelo menos outras duas reuniões já aconteceram nos últimos meses.

Bom de Bola!

O Alcade de Cobija Capital de Pando, Luis Gatti Ribeiro, foi um excelente jogador, passou vários anos como titular da seleção de seu País,chegando a ser eleito o melhor jogador da Bolivia, mas Gatti não vem conseguindo o mesmo sucesso na Politica.

Só sei que nada sei…

O senador Jorge Viana (PT-AC), criticou em Plenário nesta quarta-feira (27) a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que afastou do exercício do mandato o senador Aécio Neves (PSDB-MG). Segundo o parlamentar acriano, seu discurso não teve o objetivo de defender Aécio, mas a Constituição Federal e o Estado democrático de direito.

Não entendi Jorge

Quem assistiu o discurso do Senador Jorge Viana (PT), ficou um pouco confuso, na verdade o Senador fez uma defesa antecipada de uma eventual prisão de Lula, pegando carona no afastamento de Aécio Neves.

Menino Bom

O senador Gladson Cameli (PP), é um menino bom, precisa apenas fazer algumas retificações nas suas companhias, mas tem um grande futuro político pela frente.

Não será fácil

A disputa eleitoral para governo do Acre em 2018, será uma das mais disputadas da história, ganhará aquele que conseguir ouvir e falar a voz do povo, mas não existe FAVORITO.

O silêncio de Delorgem

Em conversa com o amigo ex-deputado Delorgem Campos, ficou muito claro a insatisfação do mesmo com a Política, optou pelo caminho do silêncio.

O que sai primeiro?

Diante dos fatos, fico me perguntando o que deve sair primeiro, a prisão de Luís Inácio Lula da Silva (PT) ou a Ponte da Sibéria em Xapuri.

Que abacaxi

Em Tarauacá a Vereadora Veinha do Valmar promoveu ‘’um dia de beleza ‘’ para as detentas do município, a atitude provocou um grande debate nas redes sociais, segundo a maioria dos internautas, antes de promover um dia de beleza para as detentas, a Vereadora deveria se preocupar com a limpeza da cidade.

Respeitar as famílias?

Pois bem, certo Vereador é incisivo em pedir respeito com as famílias de presos na operação Labor, mas vereador você bem que poderia ter sido incisivo na época, alertando seus colegas de atos ilícitos.

Eles respeitaram?

Só uma perguntinha vereador, passamos por uma tragédia sem dimensões, me refiro a maior enchente da história na fronteira, os mesmos que o vereador tanto defende, respeitaram as famílias Brasileenses, HEIN?

Abusaram

Todos sabem da falta de zelo com o recurso público na gestão passada em Brasiléia, usaram e abusaram,usaram e abusaram, e deu no que deu…

Mais experiente!

O prefeito de Epitaciolândia Tião Flores, tem se comportado de forma coerente, equilibrada e, sobretudo transparente em sua gestão.

Muito bem

Na prefeitura de Epitaciolândia será implantado o ponto eletrônico, que sem sombra de dúvidas, além de um sistema moderno, ajudará no controle operacional de funcionários, ruim para os gazetões RS.

Moeda de troca

Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27) o texto-base da Medida Provisória (MP) que trata do programa de refinanciamento de dívidas tributárias, o Refis. A redação aprovada, fruto de um acordo no qual o governo fez concessões aos deputados, vem sendo tratada como moeda de troca para a rejeição da nova denúncia contra o presidente Michel Temer.

VIVA LULA, VIVA LULA, VIVA LULA!!!

Brasil tenta evitar calote de R$ 15 bilhões da Venezuela

A Venezuela deixou de pagar uma parcela de US$ 262 milhões (cerca de R$ 820 milhões) a fornecedores brasileiros no início deste mês. Para tentar reaver o dinheiro e evitar novos calotes, o governo enviará emissários técnicos ao país para negociar.

A comitiva, formada por representantes do Banco Central e Ministério da Fazenda, espera apenas a permissão do governo venezuelano para iniciar as conversas. A previsão é que desembarque em Caracas na semana que vem.

A maior preocupação do governo brasileiro são as parcelas que ainda estão por vencer. Segundo fontes ouvidas pela Folha, a Venezuela deve cerca de US$ 5 bilhões (R$ 15 bilhões) a fornecedores brasileiros, e a maior parte dessa dívida é de obras feitas pelas construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, todas com financiamento do BNDES.

