Dimas Gurgel – Política, Economia e Atualidades

“Um País que existe mais prisões que bibliotecas, certamente não está no caminho certo”

“Prisão mais luxuosa do mundo”

Menos de seis meses após a visita do presidente dos Estados Unidos Donald Trump ao Ritz-Carlton em sua primeira viagem oficial à Arábia Saudita, quem está em suas instalações de luxo agora são proeminentes figuras sauditas em regime penitenciário. É por isso que o hotel está sendo chamado de “prisão mais luxuosa do mundo”.

11 príncipes

O apelido surgiu após a prisão de 11 príncipes, quatro ministros e dezenas de ex-ministros, descrita como uma limpeza anticorrupção no reino conservador.Entre os detidos está o príncipe Alwaleed bin Talal, um multimilionário com investimentos em empresas como Apple e Twitter. uma fonte oficial ouvida pelo jornal britânico The Guardian disse que o príncipe Mohammed bin Salman “não poderia colocá-los na prisão”.

Dos palácios para a prisão

Desde domingo, carros da polícia cercam o complexo hoteleiro e os portões de entrada continuam fechados desde então, segundo a descrição do correspondente da agência France-Presse em Riad Anuj Chopra.

O Amor acabou

Com o avanço e pressão interna do PSDB pelo desembarque de seu governo, o presidente Michel Temer já admite a saída antecipada dos ministros tucanos e a redistribuição dessas pastas para aplacar a insatisfação de outras siglas.

Tudo Bolsonaro… Só que não!

Estado do Acre adere ao pacto de enfrentamento à violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, o pacto consiste em um acordo nacional entre a União e, estados que visa a implementação de ações para o enfrentamento da violência contra essa comunidade, bem como a proteção e a defesa das vítimas por meio de execução de políticas públicas.

Será?

Depois da operação Metástase e Labor,que prendeu vários políticos incluindo ex-prefeitos, outras operações poderão ocorrer até o final do Ano na Fronteira.

Disputa acirrada

Tudo indica que a disputa pelo governo do Acre nas eleições de 2018, será uma das mais disputadas da história.

Papel dos vereadores

Já que nossos parlamentares mirins “pouco fazem”, bem que poderiam unir forças em prol de uma sede para Suframa em nossa região, sobretudo na região da fronteira.

Agrada alguns…

Algumas atitudes do parlamentar mirim Valadares Neto, agrada um pequeno grupo de bajuladores, mas por outro lado, desagrada uma ala antiga do PMDB, que visualiza em Neto um centralizador.

está vivo

Preso na operação Labor, Joelson Pontes continua sua peregrinação. Segue conversando com o povo, vem demonstrando muita tranquilidade e equilíbrio.

Quem diria hein?

Quem não lembra dos “arranca-rabo” de Emerson Leão, com o eterno líder do PMDB preso na operação Labor Aldemir Lopes!? Hum… Cuma?

Política é política…

Mas existe coisas que o povo não perdoa, o discurso demagogo está cada vez mais recusado na sociedade, falar algo e agir de outra forma, passou a ser uma prática perigosa para a classe política.

Leão virou gatinho

Parece que dessa vez o “rugido virou um miau”, ganhou alguns admiradores, mas também perdeu outros, resta esperar o tempo passar…

Mais pescador que peixe

Sem querer estive presente no mesmo espaço em que havia uma reunião com os “pescadores”, confesso que fiquei impressionado com a quantidade de pessoas presentes.

Cheguei a pensar no auge de Jorge

No momento achei que era um comício de Jorge Viana (PT) quando estava no auge, mas, logo percebi que se tratava de pescadores, era muita gente…

Menino Bom

Após três meses de negociações, a Globo acertou a rescisão contratual com o apresentador Evaristo Costa, que deixou a emissora no final de julho. As negociações se arrastaram pelos meses por causa de um impasse envolvendo os valores que a Globo queria pagar para o antigo âncora do Jornal Hoje. “O contrato do Evaristo terminou de forma amigável”, informou a equipe de Comunicação da Globo.

É muita corrupção

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) realizada em 94 obras públicas listadas no orçamento de 2017, encontrou indícios graves de irregularidades em 72 delas, informou a corte nesta quarta-feira (8). As 94 obras fiscalizadas somam R$ 26,2 bilhões, o equivalente a 32,29% dos recursos destinados a obras públicas no orçamento de 2017.

13º salário

O pagamento do 13º salário vai injetar cerca de 200 bilhões de reais na economia, segundo cálculos divulgados hoje pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O dinheiro vai para o bolso de cerca de 83,3 milhões de brasileiros, que receberão um rendimento médio de 2.251 reais.

Aumento

Em relação a 2016, quando o 13º salário injetou 191,4 bilhões de reais na economia, o pagamento 2017 representa um aumento real (acima da inflação) de 1,4%. Considerando-se o total de beneficiários, a alta é de 0,4%. Por segmento, houve redução de 3,9% no total de empregados do setor formal e alta de 0,9% a aposentados do INSS.

Confira

As cinquenta escolas com os melhores resultados no Enem

Nenhuma da Região Norte

Colégio Bernoulli – Belo Horizonte Christus – Fortaleza Instituto Dom Barreto – Teresina Vértice – São Paulo Colégio Olimpo – Goiânia Santo Antônio – Belo Horizonte Santa Marcelina – Belo Horizonte IFES – Vitória Móbile – São Paulo Colégio Bionatus II – Campo Grande Colégio Olimpo – Brasília Magnum Agostiniano (Nova Floresta) – Belo Horizonte São Bento – Rio de Janeiro Colégio Cognitivo – Recife Educandário Santa Maria Goretti – Teresina Colégio de Aplicação da UFV – Viçosa Liceu – São Paulo Colégio WR – Goiânia Colégio Positivo – Curitiba Santo Agostinho – Rio de Janeiro Santo Agostinho – Belo Horizonte Farias Brito – Fortaleza Bandeirantes – São Paulo Santa Cruz – São Paulo Mater Amabilis – Guarulhos Ari de Sá Cavalcante (Mário Mamede) – Fortaleza Master – Fortaleza Santo Agostinho – Nova Lima GayLussac – Niterói Colégio Equipe – Recife Santo Inácio – Rio de Janeiro Etapa – Valinhos Ari de Sá Cavalcante (Sede Aldeota) – Fortaleza Colégio de Aplicação da UFPE – Recife UTFPR – Curitiba Colégio Cruzeiro (Centro) – Rio de Janeiro Escola São Domingos – Vitória Liceu Jardim – Santo André Colégio Protágoras – Goiânia Colégio Impulso – Sete Lagoas Leonardo da Vinci – Vitória Uirapuru – Sorocaba Colégio Loyola – Belo Horizonte São Vicente de Paulo – Rio de Janeiro Leonardo Anglo – Barueri Colégio Podion – Brasília Colégio Bertoni – Foz do Iguaçu Palmares Colégio – São Paulo Embraer Juarez Wanderley – São José dos Campos Colégio Santa Doroteia – Belo Horizonte

