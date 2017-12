Prefeitura de Brasileia se prepara para realizar a Feira Natalina no município

SECOM

E mais um ano está chegando ao final, e com isso surge as festividades do fim de ano, confraternização e feiras de artesanato e comida regionais. E para dar inicio a esse clima de festa a Prefeitura de Brasiléia irá realizar nos dias 8, 9 e 10 a Feira Natalina e Feira Gospel que será realizada na Praça Hugo Poli.

A feira natalina será realizada nos dias 8 e 10 de dezembro com uma vasta programação, iniciando com a chegada do Papai Noel em Brasileia na sexta-feira, 8, na praça Hugo Poli. A feira também terá o Bazar Solidário, Exposição da Feira Natalina, Entrega da Iluminação Natalina, apresentação musical com a escola de música SONART, confecção de bonecas Abaiomi (SESC) e o show das mulheres que brilham com participação especial das servidoras municipais.

Nos dias da Feira Natalina também será realizda apresentação musical das Escolas Municipais com participação dos estudantes. A feira encerra no domingo dia 10.

Feira Gospel

A feira Gospel é uma realização da Prefeitura de Brasileia com as Igrejas Evangélicas do município com o apoio do Sebrae. A feira terá início às 16 horas na praça Hugo Poli, com apresentações musicais, muito louvor adoração e ministração da palavra.

O evento conta com o apoio de 9 igrejas, exposição de artesanato, venda de comidas típicas e um amplo espaço confortável para poder receber os fiéis e comunidade em geral.

