Dimas Gurgel – Política, Economia e Atualidades

A gladiadora(…)

A senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman (RS), afirmou nesta quarta-feira (13/12) que o partido não vai aceitar “um julgamento sem provas”, referindo-se ao processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4° Região (TRF-4). “Se for preciso, vamos pra frente do tribunal”, completou a petista.

Alfinetada de Ciro!

Em vídeo divulgado nesta terça-feira, 12, pelas redes sociais, Ciro disse que, apesar da presunção de inocência a qual Lula tem direito, “não se pode inverter as coisas” e “Justiça boa é Justiça rápida”.

‘Não quero ser candidato se for culpado’, diz Lula

O tesoureiro nacional do PT, Emídio de Souza rebateu a declaração. “Justiça boa não é a rápida nem a lenta . É a justa. A que não queima etapas. A que se guia pela regra não por quem é o réu. Ciro é tão apressado quanto a própria Justiça”, afirmou.

Disputa!

Todos sabem que a campanha para o governo do Acre em 2018, será uma das mais disputadas da história, de um lado o pré-candidato a função Pública de governador Senador Gladson Cameli, do outro o pré-candidato Marcus Alexandre, prefeito atual da Capital do Acre.

Mais Afinco…

São longos e duradouros anos do partido dos trabalhadores detendo o poder no Acre, posteriormente o poder econômico de alguns membros do partido são gigantes, qualquer candidato que queira tirar o (PT) do poder, terá que lutar com afinco.

Mudanças

O Reitor da Universidade Federal do Acre entra no embalo da Rede de Marina Silva e Carlos Gomes, para ser pré-candidato ao Senado da República. A porta-voz do partido, aliás, prestigiará a filiação de Kinpara. Minoru foi militante petista durante muitos anos.

Do ‘’Céu Ao Inferno’’

Podemos dizer que assim foi o mandato de alguns parlamentares mirim na fronteira, basta analisar alguns…

Valadares Neto

Iniciou no parlamento mirim por conta de uma decisão judicial, reivindicou, lutou, gritou… Mas acabou onde estava.

Messias Lopes

Iniciou o ano pesando em suas costas, uma forte acusação de estupro de uma menor, fato esse que corre em segredo de justiça, mas termina o ano em grande estilo com aprovação de projetos importantes para o município de Epitaciolândia.

Mercosul

União Europeia e o Mercosul vão continuar a tentar, em 2018, chegar a um acordo de livre-comércio, após as reuniões em Buenos Aires, disse o secretário Comércio Exterior da França. “Não há acordo em Buenos Aires. Há trabalho a ser feito”, afirmou à imprensa Jean Baptiste Lemoyne, nesta quarta-feira (13).

Futebol?

MANAUS – Um tiroteio durante uma partida de futebol no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, deixou seis mortos e quatro pessoas feridas. O crime aconteceu na noite de terça-feira,12, no campo de futebol do Centro Social Urbano (CSU) do bairro.

100 tiros

De acordo com testemunhas, cerca de 100 tiros de metralhadora e pistola foram desferidos em direção aos jogadores por dois homens encapuzados que estavam em um veículo utilitário e uma motocicleta.

De frente com Dimas Gurgel Gislene Salvatierra, fundadora da (ALAB) em Brasiléia.

A academia de letras já existia no Acre?

Sim, Foi fundada em Brasileia 14 de setembro de 2007, é filiada à confederação das academias de letras e artes do Brasil, é uma entidade sem fins lucrativos de caráter cultural e cientifico.

Como ela é mantida?

Esperamos um conselho formado para que haja recursos para (Alab), por enquanto a academia de letras e artes de Brasiléia não possui nada em caixa, iremos reiniciar o trabalho que foi muito comprometido devido as grandes enchentes, tivemos documentos perdidos e, somente agora podemos reiniciar suas funções.

Qual a importância para o município?

A (Alab) visa a formação intelectual, com o objetivo de congregar, prestigiar e amparar a sociedade intelectual, a criação interaria de todas as formas.

Público Alvo.

Não é apenas para escritores e poetas e, sim para todo tipo de criações e todas as formas, exemplo: Músicos, artesões, por isso que é chamada academia de letras e artes. Nãose trata apenas de linguística, mas de artes também.

Alab é apolítica?

É uma instituição que não tem preocupações políticas partidárias e nem religiosas, onde seus titulares podem contribuir e colaborar para o aperfeiçoamento da informação, por ser investigações no que diz respeito a cultura, história, educação, folclore, pedagogia, literatura, sociologias, linguística, meio ambiente, teatro, música, matemática, pesquisas e a defesa do patrimônio histórico cultural.

Ligação com a juventude.

Queremos deixar um legado para a juventude, dando continuidade para o nosso trabalho.

O que pretendem fazer?

O resultado dos estudos, investigações, bem como todos os resultados da academia, queremos que esses resultados sejam publicados em uma revista ou em um jornal, próprio, designado o canto poético da fronteira.

Objetivo da academia.

Queremos nesse momento sentir que a população está interessada em contribuir, para que nós, enquanto (ALAB) façamos esse trabalho.

Considerações finais

Agradeço pelo espaço em sua coluna. Queremos contar com a presença de todos na reabertura da academia, que será amanhã a partir das 19 e 30 no auditório do Centro Cultural de Brasiléia.

A cultura é muito importante, precisa ter continuidade. Gislene Salvatierra.

