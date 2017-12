Homem morre ao bater moto contra lanchonete durante madrugada em Brasiléia

Mizael Tulifran de Oliveira, de 37 anos, que conduzia uma motocicleta modelo Kingo/Boliviana, colidiu contra uma lanchonete localizada na Avenida Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade de Brasiléia durante a madrugada deste domingo, dia 17.

Segundo informações, Mizael conduzia sua moto pela Rua João Jovino, quando perdeu o controle, passando pela Avenida em alta velocidade, ocasionando a colisão. Após bater contra a parede da lanchonete o corpo da vítima ficou entre a lanchonete e uma casa de carne. Com o impacto, a vítima não resistiu e foi a óbito no local.

A Policia e o resgate foram acionados e estiveram no local do acidente registrando a ocorrência, mas, ao chegarem no local, constataram que a vítima já estava sem vida.

O corpo de Mizael está sendo velado em sua residência localizada na ladeira dos Três Botequins Bairro Raimundo Chaar. Seu sepultamento deverá ocorrer nas primeiras horas desta segunda-feira, dia 18.

Os motivos do acidente ainda estão sendo levantados pelas autoridades locais.

