Eleitores deixam recadastramento para último dia e enfrentam filas

Por Almir Andrade

O recadastramento biométrico é uma tecnologia que vem sendo implantada, facilitando não só o acesso ao voto por parte dos eleitores, mas garante também a segurança do processo eleitoral. O processo que vem acontecendo desde o inicio do ano na 6° zona eleitoral de Brasiléia, mas a campanha vem acontecendo desde do dia 25 de setembro e encerra nesta terça-feira, dia 19.

Já que aqueles cidadãos que não comparecer no fórum Eleitoral da 6ª para a realização do recadastramento biométrico acarretará muitos problemas como: Cancelamento do Titulo Eleitoral, CPF cancelado, não poderá obter a quitação eleitoral, ficará impedido de obter o passaporte e a carteira de identidade, aqueles eleitores que são servidores públicos ficarão com o pagamento bloqueado até que regularize a situação eleitoral.

No último dia da campanha de recadastramento estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral – (TRE), que foi nesta terça-feira, dia 19, na 6° zona eleitoral de Brasiléia, que corresponde também aos municípios de Epitaciolândia e Assis Brasil. Gerou uma enorme fila de aproximadamente 200 metros as margens da avenida Dr. Manoel Marinho Montes. Centenas de eleitores que deixaram para a última hora para realizar a atualização do título de eleitor, tiveram que esperar ao lado de fora do cartório para realizar o recadastramento.

A campanha que vem sendo divulgada desde do início por meio de rádios, carros de som, sites e outros meios de comunicações possíveis para chamar a atenção dos eleitores para que não deixassem para o último dia e ficassem sem a atualização do documento.

