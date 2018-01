Dimas Gurgel – Política, economia e atualidades

“Eles me conhecem a vida toda, sabem que não tenho lanchas, jatos, fazendas, nada disso. E permitem que me chamem de ladrão? É muito duro conviver com isso.” Michel Temer, Presidente do Brasil

Entenda!

COMO SERÁ O JULGAMENTO DE Luiz Inácio Lula da Silva (LULA) NO TRF4.

Julgamento do Século!

– A sessão começa às 8h30 com a abertura do presidente da 8ª Turma, o juiz de segunda instância Leandro Paulsen. Em seguida, o relator, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, faz a leitura do relatório do processo.

– Na sequência, o Ministério Público Federal (MPF) faz suas alegações quanto à situação dos réus em até 30 minutos.

– Depois, se pronunciam os advogados de defesa, com tempo máximo de 15 minutos para cada réu. No total, será disponibilizada uma hora para o conjunto das sustentações orais da defesa.

– A seguir, o relator faz a leitura do seu voto e passa a palavra para o revisor, o desembargador Leandro Paulsen, que profere o voto e é seguido pela leitura de voto do desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus

– Pode haver pedido de vista e, assim, o processo é decidido em uma sessão futura.

– Se não houver pedido de vista, Paulsen, que é o presidente da 8ª Turma, proclama o resultado sobre a condenação.

Se a condenação dos réus for confirmada pelos juízes, a execução da pena pelo TRF4 só ocorrera após o julgamento de todos os recursos em segundo grau.

De acordo com o tribunal, os recursos possíveis são os embargos de declaração, com pedido de esclarecimento da decisão, e os embargos infringentes, quando não há unanimidade na decisão entre os juízes. Vale destacar que os embargos infringentes são julgados pela 4ª Seção do TRF4, formada pelas 7ª e 8ª Turmas, especializadas em direito penal.

As informações foram divulgadas pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região.

Tadinho

São Paulo – Uma vaquinha promovida pela Frente Brasil Popular do Rio Grande Sul para arrecadar recursos para os protestos a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu os 100 mil reais nesta quinta-feira (11).

Será?

A Polícia Federal (PF) levou à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, os principais resultados da investigação sobre a queda de um avião em Paraty (RJ) que resultou na morte do ministro do STF Teori Zavascki, que era relator dos inquéritos da Lava-Jato relacionados a autoridades com foro privilegiado. Neste atual estágio das investigações, que caminham para um fim, a PF descarta que o acidente tenha sido provocado; não encontrou indícios de sabotagem; e tem a falha humana como linha principal para explicar a tragédia, conforme o relato levado à presidente do STF.

Globo X PT

A TV Globo informou em nota oficial, divulgada nesta terça-feira dia 9, que cumpre a legislação eleitoral, tem política interna rigorosa e não apoia qualquer candidato nas eleições de 2018.

A afirmação vem após integrantes do PT entrarem com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a emissora por suposto abuso dos meios de comunicação e de poder econômico após a participação de Luciano Huck no “Domingão do Faustão”. No programa, Huck falou sobre o atual cenário político do Brasil.

Inflação

Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, publicou nesta quarta-feira (10) carta aberta encaminhada ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na qual explica que a inflação ficou abaixo do piso de 3% do sistema de metas em 2017 por conta da deflação de preços de alimentação no domicílio.

De frente com Dimas, secretario de obras e Vice-Prefeito Carlinhos.

Secretário Carlinhos, em que situação se encontrava a secretaria de obras quando você assumiu?

Olha Dimas, pegamos a secretaria em péssimas condições de funcionamento, logo ficou constatado o descuido que existia com os equipamentos e máquinas, a prioridade foi a reparação desses equipamentos e máquinas.

Você imaginava que seria assim?

Sim, tendo em vista o dia a dia e, conhecendo a cidade, vendo a situação em que se encontrava, tinha absoluta certeza que o desafio seria grande. Existiam muitos vícios…

O que foi mais difícil?

Foi o funcionamento das máquinas, para que a população tenha idéia, pegamos uma secretaria com apenas 5 máquinas funcionando, hoje estamos com 23 , um aumento de quase 400% .

Quadro funcional?

Quando assumi tinha em torno de 60 garis, com a economia em crise reduzimos esse número para 32.

Qual sua avaliação em 2017?

Olha Gurgel, a intenção da prefeita Fernanda Hassem e equipe é a reconstrução do nosso município, dando dignidade aos nossos queridos moradores, sabemos que temos muito que fazer pela frente, mas avançamos muito em 2017.

Principais ações…

Foram várias ações, o esgoto da Benjamin Constant que era um problema antigo no Centro da nossa cidade, recuperação de várias praças, abertura e manutenção de ramais foram 420 Km, iluminação pública que era precária, avançamos não apenas no centro, mas nos bairros também, exemplo no 28 de maio, iluminação na Rua Manoel Ribeiro que é uma das principais ligações dos bairros ao centro e a Bolívia, foram muitas ações, iremos continuar.

Plano para uma eventual enchente?

Estamos monitorando 24 horas por dia, interagindo com os órgãos competentes e, com uma estrutura preparada para uma eventual enchente.

O que a população pode esperar em 2018?

Muito trabalho e compromisso por parte da prefeita Fernanda Hassem e equipe, temos muitos recursos firmados, serão várias obras em diversos bairros, sendo prioridade melhoria de ruas, em primeira mão digo a você e a população que já temos garantido uma grande quantidade de massa asfaltica que irá melhorar substancialmente as ruas do nosso município.

Carlinhos sabemos que a secretaria de obras é um setor estratégico em qualquer gestão, se vai bem muitos elogios, se não as cobranças e as criticas aumentam, Carlinhos isso aumenta as responsabilidades?

Muito, não apenas as responsabilidades, sabemos o quanto o povo estar ansioso para ver as coisas acontecerem, passamos alguns anos no atraso e, sem esperança nenhuma de avanços,temos plena consciência do nosso dever, do nosso compromisso,a prefeita Fernanda e toda nossa equipe buscamos e iremos buscar, sempre o melhor para o bem estar da nossa população, pode ter certeza Dimas, que iremos deixar uma Brasiléia diferente da que encontramos, o nosso compromisso segue reafirmado com a população.

Considerações finais…

Primeiro agradeço a você Dimas Gurgel pelo espaço, ao mesmo tempo parabenizo pela sua coluna que é muito bem vista, Agradeço ao meu amigo Alexandre Lima e, quero desejar um feliz ano novo a Família Brasiliense, que seja um ano recheado de realizações e muito trabalho em prol da população.

