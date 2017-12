16 Dias de Ativismo: Prefeitura de Epitaciolândia realiza Ação pelo Fim da Violência contra a Mulher

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Assistência Social realizou nesta quinta (07) uma Ação que faz parte da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher.

A Atividade aconteceu no CRAS durante todo o dia com atendimento médico. Assessoria á Mulher, Vacinação, Testes rápidos de Hepatite, HIV, HCV, HBSAG, Sifilis e teste de glicemia, exercícios físicos, danças e Palestras com o CAPs, NASF e o programa de Educação em Saúde.

A Secretária de Assistência Social Ana Paula Alencar destacou que “essa Campanha pelo Fim da Violência contra a mulher está sendo realizada em todo o Brasil e aqui em Epitaciolândia não é diferente, onde as mulheres estão sendo atendidas e auxiliadas pela Assessoria á Mulher e a nossa bandeira é que os índices de violência contra as mulheres cada vez mais venha á diminuir, pois o objetivo é eliminar essa violência do meio da sociedade”.

