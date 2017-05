1ª Edição da Mostra Viver Ciência Itinerante acontece no município de Brasileia

Nos dias 24 e 25 de maio, no Centro de Educação Permanente (CEDUP) de Brasileia, acontece a 1ª Edição da Mostra Viver Ciência Itinerante. A atividade é realizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação e Esporte (SEE), em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME).

A abertura do evento acontece às 18h30 do dia 24 e contará com a presença do governador Tião Viana, do secretário Marco Brandão (SEE) e da prefeita Fernanda Hassem. No dia 25, diversas atividades estão previstas para acontecer durante todo o dia (das 7h às 17h30).

Nesta edição itinerante, o público poderá ter acesso a exposições científicas, ao planetário (em exposição até o dia 19 de maio no Via Verde Shopping), a Matemática Divertida (ação do Instituto de Matemática Ciência e Filosofia – IMCF), saúde na ciência, a oficinas no laboratório de informática, e também o cine ciência.

Além de Brasileia, os municípios de Tarauacá e Sena Madureira irão receber (ainda sem data definida), edições do Viver Ciência itinerante, uma forma de levar conhecimento, informação e cultura aos moradores de diversas localidades do nosso Estado.

O Viver Ciência é uma mostra cuja terceira edição acontece nos dias 19, 20 e 21 de setembro no campus da Ufac, em Rio Branco e a segunda edição do Vale do Juruá nos dias 24 e 25 de outubro na cidade de Cruzeiro do Sul.

Comentários