1ª Feira do Mel da Resex em Brasiléia mostra resultados e supera expectativa

Alexandre Lima e Marcus José

Foi oficialmente aberto na cidade de Brasiléia nesta sexta-feira, dia 24, a 1ª Feira do Mel da Reserva Extrativista Chico Mendes, que foi idealizado pela Prefeitura do Município e contou com a parceria do Governo Estadual e Sebrae.

O evento contou com 15 apicultores da Resex, além de suas produções. A intenção do evento tem como meta, mostrar o trabalho dos extrativistas, valorizando a cadeia produtiva do mel, e o produtor. Além de apresentar para comunidade que aprecia o mel da região e o trabalho que é realizado. Além de exposição de flores ornamentais, comidas típicas e venda de hortaliças.

O evento tende a movimentar o trabalho dos extrativistas, valorizando a cadeia produtiva do mel, e o produtor. Além de apresentar para comunidade que aprecia o Mel de nossa região, esse trabalho que é realizado na reserva extrativista.

O médico cubano Alfredo Albuim, que realizou uma apresentação inovadora, onde se usa o ferrão da abelha de forma medicinal aos presentes. A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, juntamente com vereadores, secretários e a deputada Leila Galvão, além de convidados, estiveram presentes para abrilhantar o evento.

“Esse evento vem mostrar a força de nossos produtores que estão dentro da Resex. O mel está sendo uma grande alternativa que está gerando renda, juntamente com outras atividades extrativistas. Estamos muitos felizes em poder ajudar e levar ao conhecimento dos moradores de Brasiléia”, disse Fernanda Hassem.

Já para a deputada Leila Galvão, “essa cadeia produtiva é uma forma de ver o potencial dos moradores da zona rural de Brasiléia. Com o apoio incontestável da Prefeitura, Governo e Sebrae, podemos ver que o pequeno produtor tem alternativas para sua subsistência dentro da Reserva Chico Mendes”, pontou a deputada.

“Estamos vendo aqui que o produtor está procurando formas de obter uma renda através da apicultura. Ficamos felizes com esse trabalho realizado e que pode dar resultados satisfatórios para o homem do campo, principalmente aos da Resex, que estão muitos isolados as vezes. Nós, como parlamentares, ficamos satisfeitos com esses investimentos e apoio das prefeituras, governo e Sebrae”, finalizou o parlamentar.



