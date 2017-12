1ª Feira Gospel reuniu centenas de fiéis no centro de Brasiléia

SECOM

Foi realizado no último sábado, 9, a I Feira Gospel de Brasiléia, na Praça Hugo Poli e contou com a presença de fiéis de vários bairros da cidade além dos visitantes da cidade vizinha, Epitaciolândia.

A feira faz parte da programação de final de ano elaborada pela Prefeitura de Brasiléia em parceria com as Igrejas Evangélicas do município, e contou com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio aos Micros e Pequenas Empresas (Sebrae).

O Pastor Elizeu Moreira, da Igreja Assembleia de Deus, falou da satisfação em poder realizar essa noite de louvor e adoração. “Um evento muito importante, que traz grandes bênçãos para Brasiléia beneficiando toda a população, e a união de todas as igrejas com a prefeitura fará com que a cidade prospere cada vez mais. Queremos agradecer a prefeita Fernanda pelo empenho e a confiança em nos entregar, simbolicamente, a chave do município nos dando livre acesso para orar cada vez mais pela nossa cidade”, falou Elizeu

A feira gospel contou com a mobilização de 10 igrejas, onde realizaram apresentações músicais, peça teatral e um grande culto.

O Pastor Anderson Freitas, da Missão Batista Celular Internacional falou sobre a feira.

“Nós estamos felizes com tudo isso promovido pela Prefeitura e com apoio do Sebrae. Para nós além de um momento físico de uma festa, a algo no mundo espiritual que engrandece o Reino. Termos tantas igrejas aqui reunidas orando pela cidade e as autoridades”, disse

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância do evento.

“Esse é um momento especial para todos nós, e nosso compromisso é realizar todos os anos da nossa gestão, essa feira. É muito bonito ver a união de tantas igrejas num só proposito. A comunidade também participando e os expositores podendo vender seus produtos”, finalizou.

