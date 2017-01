1º Forró Pé de Serra da Terceira Idade acontecerá hoje em Assis Brasil. Não Perca!

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Coordenadoria do Centro do Idoso, convida todos para participarem do primeiro Forró Pé de Serra da Terceira Idade, que acontecerá nesta Quinta-Feira (hoje), na Concha Acústica, a partir das 16hs. Vale destacar que o forró seguirá acontecendo todas às 5ª no mesmo local e horário.

O evento contará com a presença de sanfoneiros e artistas locais. Não perca! Venha prestigiar os valores da terra

A gestão que assumiu recentemente, vem focando na valorização da pessoa idosa com realização de atividades culturais voltadas para o lazer e entretenimento da melhor idade, “No nosso primeiro encontro que, aconteceu no prédio do Centro do Idoso, conseguimos reunir mais de 50 pessoas do nosso público alvo e isso é muito gratificante porque ali são desenvolvidas atividades específicas para eles, no intuito de que tenham um envelhecimento saudável e animado, naquele mesmo dia realizamos um aquecimento do Forró Pé de Serra e observamos que foi muito bem aceito, com muita interação entre todos,” disse a Secretária, enfatizando a participação do Prefeito, Antonio Barbosa (o Zum), no evento.

Dentre outras coisas, Helem, destacou que hoje estará entregando a Carteirinha dos Idosos, para aqueles que estiveram presentes no primeiro encontro, “Durante o nosso primeiro encontro, fizemos as fotos de todos os idosos que estiveram participando conosco e imediatamente providenciamos suas carteirinhas que, são muito importantes porque com ela, eles podem fazer viagens intermunicipais gratuitas nos transportes públicos. Esse é um direito do cidadão que já contribuiu tanto tempo para o município e nós temos a honra de fazer valer,”enfatizou.

O Prefeito Zum, que está cumprindo agenda em Rio Branco essa semana frisou que as ações da Secretaria de Assistência Social são muito importantes para o município, uma vez que esse setor trabalha diretamente com a comunidade.

Por Antonia Nascimento

