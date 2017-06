2º Fest Car Baile dos Namorados agita final de semana e espera público recorde

Da redação

O Clube Guarita, localizado na cidade de Epitaciolândia, estará realizando a segunda edição do Fest Car, para comemorar o Dia dos Namorados. O evento realizado pelo promoter Alex Silva e Nonato Silva Produções, com apoio de amigos e empresários, promete agitar quem gosta do segmento.

A partir das 22h00, atrações como ‘Amarok Impacto’, ‘Carretinha de Som’, Dj Edson Rodrigues, Mistura Quente do Forró, além a escolha da Garota Popozuda 2017 e cerveja ao preço de R$ 1,99 até a meia-noite.

Segundo a organização, quem for, terá a certeza que irá se divertir com as atrações e um bom ambiente para dançar, paquerar e curtir a noite. Para melhor informações, contatos podem ser feitos pelo número (68) 9 9985-6745.

Ouça o áudio promocional abaixo.

