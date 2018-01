4 detidos: PM fecha duas ‘bocas’ após denuncias na cidade de Xapuri

Alexandre Lima

Uma operação da Polícia Militar da cidade de Xapuri, distante 178km da capital do Acre, resultou na prisão de três homens e uma menor envolvidos com o tráfico e comercialização de drogas no bairro Pantanal.

Os trabalhos foram realizados entre 20h e 00h desta terça-feira, dia 9, após o Comando receber denuncias anônimas via 190 (Emergência), de que pessoas estariam promovendo o comércio ilegal de drogas no bairro.

A primeira ação, aconteceu na casa onde estavam Raimundo Nonato Santos de Azevedo (23) e seu comparsa, Natanael Lima de Oliveira (18), que ainda tentaram fugir do flagrante, mas, foram detidos.

Foram encontrados dentro de um pote e dentro, havia cerca de 44 trouxinhas de maconha, prontas para serem comercializadas. Os dois foram presos e entregues na delegacia aos cuidados do delegado plantonista.

Cerca de três horas depois, outra denuncia levou os policiais para outra casa no mesmo bairro. Dava conta de que havia uma casa com muito movimento de pessoas e usuários de drogas e que chamou atenção.

Quando abordaram o local, dois menores irmãos estavam saindo da casa. Um saiu correndo e largou algumas trouxinhas de oxidado de cocaína no chão, deixando a adolescente para trás.

Foi quando detiveram Sebastião Lima da Silva, o ‘dono da boca’. Este estaria usando os menores para fazer a entrega pela cidade e recebiam cerca de R$ 20 reais por cada entrega. Após entrar no local e realizar revista, encontraram celulares, relógios, arma branca (faca), balança de precisão, R$ 380 reais provindos da venda de drogas e 21 trouxinhas de oxidado de cocaína pronto para serem comercializados.

Sebastião ainda teria tentado se evadir da casa ao perceber a presença dos policiais, mas, não obteve sucesso e foi preso em flagrante delito por tráfico, associação ao tráfico, posse de entorpecentes, além de usar menores para pratica de ilícitos, o que lhe pode render longos anos de prisão.

Todos também foram conduzidos para delegacia para os procedimentos de praxe, podendo serem transferidos para o presídio FOC na capital, para esperar o pronunciamento da Justiça sobre caso.

Comentários