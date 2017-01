8 anos: PM prende mulher foragida da justiça de Rondônia em Brasiléia

Alexandre Lima

Está detida na delegacia de Brasiléia desde a tarde desta segunda, dia 23, uma mulher com o nome de Valquíria Vicente de Souza (43), natural do estado vizinho de Rondônia, que estava deitada numa rede atada na quadra de esportes localizada no Bairro Ferreira Silva.

Segundo foi levantado, Valquíria chamou a atenção dos Policiais quando perceberam a mulher na quadra. Ao ser abordada, pediram os documentos para averiguação de rotina e perceberam que havia um mandado de prisão em aberto.

O detalhe no caso, seria que, o nome da mulher no processo era com a letra “W”, além da data de nascimento diferente, mas, o restante estava correto. Foi quando tentou se passar por uma pessoa com problemas mentais, mas, mesmo assim foi conduzida à delegacia para maiores esclarecimentos.

O mandado de prisão em aberto, sob o número 39185.02.2009.8.22.0015.001, dava conta que a mesma fugiu do estado vizinho a cerca de 8 anos, acusada de furto e vinha levando uma vida tranquila na fronteira do Acre.

Valquíria ficou a disposição do delegado e já não apresentava mais distúrbios mentais. A foragida deverá ser encaminhada para a Capital, onde ficará a disposição da justiça, que deve comunicar o judiciário do estado vizinho e realizar sua transferência.

