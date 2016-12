Coluna Social Thay Tavares

Então é natal

Desejamos a todos

Que a luz do espírito do Natal invada seus olhos

Revivendo a magia da fantasia deste dia.

Que a união o amor seja intenção de cada um

Ao dar um presente

Que o pouco de alguns seja muito no coração

Se alastre nos sonhos e se enraíze pela árvore de Natal

Fazendo parte da decoração de nossas vidas

Que entre meio aos abraços apertados

Na energia sentida, formem-se canções

Melodias, costumes e tradições

E façam elas no tempo

Um eterno gesto de carinho

Pra nos lembrar de que nunca estamos sozinhos

Pois quando soar o sino

E todos estiverem sobre a mesa

Que os anjos desçam e nos fortaleçam

Com alegria do Natal.

BELEZA EXPRESS

Inaugurado recentemente na região do Alto Acre, Beleza Express é uma nova opção para cuidar das madeixas femininas que promete revitalizar, com todo carinho, seu visual.

Você que gosta de estar sempre magnífica no dia a dia tem que fazer uma visita para conhecer. Com certeza, já vai deixar seu horário marcado!

Beleza Express funciona de segunda a sábado das 12hs às 20hs e está localizado no posto Bex, em Epitaciolândia.

Vale a pena conferir!

PORTAL

A loja PORTAL trabalha com as melhores grifes de roupas e sandálias. Lá você encontra MELISSA, DUDALINA, CAVALERA e muito mais. Todos os produtos exclusivos e com a qualidade e confiabilidade de seus fabricantes.

A loja PORTAL é ligada nas tendências de alta moda. Vá e se apaixone!!!

Loja Portal está Localizada em Epitaciolândia em frente a Churrascaria do Armado!

Noivado de Larissa Fuzeti e Junior Bessa

E a noite do natal foi marcada com um pedido mais que romântico, e aguardado por toda mulher. O pedido de casamento do Junior Bessa para Larissa.

Felicidades aos noivos

Noivado Helen e Antonio Francisco

Com um passo de cada vez se consegue alcançar as melhores metas da vida. Vocês descobriram o amor lentamente, desfrutaram juntos de todos os momentos que foram acontecendo e agora deram um passo muito importante, pois começaram a linda fase de noivado.

Desejo que a felicidade possa acompanhar vocês durante essa maravilhosa caminhada e que Deus continue iluminando esse genuíno sentimento.

A loja BELLAMIX- Acessório de luxo traz para vocês o que tem de melhor em sofisticação e luxo. Para você, mulher que adora estar

Sempre bela e elegante no dia a dia, BellaMix é a loja ideal! Aqui você encontra de tudo: Anéis, Brincos, Pulseiras, entre outros acessórios.

Confira já, você vai amar!!!

Entre em contato pelo whatsapp: (68) 999094326

Que tal um glúteo durinho livre de celulites e flacidez?? Então… Agora vc pode Mt mais com bem menos, contamos com aparelhos de última geração com ação instantânea.

Comentários