Ação de Alan Rick garante habilitação da nefrologia do hospital do Juruá pelo Ministério da Saúde

A partir deste ano, o Governo Federal, através do Sistema Único de Saúde (SUS), vai custear o tratamento de pacientes que fazem hemodiálise no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A portaria do Ministério da Saúde que autorizou a habilitação da nefrologia do Hospital do Juruá, foi publicada na última sexta-feira de 2016 e é resultado de mais uma grande luta do mandato do deputado Alan Rick, que esteve reunido por diversas vezes com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para tratar do tema.

A portaria estabelece um valor anual de R$ 2.477.237,16 para Nefrologia do Juruá e vai beneficiar centenas de famílias e pacientes renais que fazem tratamento em Cruzeiro do Sul.

“Com esse aporte financeiro, os tratamentos renais, hemodiálise e demais procedimentos serão realizados e agora custeados pelo Ministério da Saúde. Uma luta de muitos anos do governo do Acre que só se tornou realidade agora, graças a um intenso trabalho que mantivemos em Brasília, junto ao ministro Ricardo Barros, a quem agradeço mais uma vez pelo carinho que tem dedicado ao povo do Acre”, disse o parlamentar.

Com isso, o investimento será da competência do governo federal. “O governo do Acre vinha gastando muitos recursos, e, agora o governo federal assume essa responsabilidade de bancar a nefrologia, para que outros investimentos possam ser feitos nesse tipo de tratamento relacionado a questão renal. Por isso, a nossa alegria”, destaca o deputado.

Comentários