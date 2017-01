TCE promove seminário para Prefeitos do Alto Acre

Texto: Jane Vasconcelos

O município de Brasiléia, sediou durnate o dia desta terça-feira, 24, no auditório do Centro de Educação Permanente(Cedup), o Seminário “Gestão Pública Municipal”, que tem como objetivo orientar os gestores sobre as primeiras medidas que devem ser tomadas na gestão das Prefeituras e Câmaras Municipais.

Participaram do Seminário prefeitos, vereadores, secretários municipais de Xapuri, Epitaciolândia, Assis Brasil e Brasiléia.

Durante o encontro, o presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro, ressaltou que a intenção é criar uma maior proximidade com os gestores, oferecendo oportunidade para que as dúvidas sejam esclarecidas, com orientações sobre as primeiras medidas que devem ser tomadas em relação a prestação de contas, de folha de pagamento, de planejamento governamental e o nosso sistema de licitações e contratos, além de outras informações.

“Entendemos que a principal função do Tribunal de Contas é orientar os gestores, através de uma ação pedagógica e preventiva, oferecendo capacitação aos prefeitos, vereadores, secretários e outros gestores, para que possamos fazer uma boa gestão dos recursos públicos. Esse será o primeiro contato, mas estaremos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas e prestar as devidas orientações”, afirmou.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, que recebeu, junto com o presidente do TCE, as autoridades dos municípios do Alto Acre, falou da importância do encontro.

“Brasiléia hoje sedia mais este encontro do TCE, que veio com o seu corpo técnico auxiliar as prefeituras, o seminário está sendo realizando em todo o estado, e aqui no Alto Acre não seria diferente. Acredito que a situação dos municípios é muito desafiadora, são problemas administrativos, orçamentário e financeiros, e o tribunal vem para dar esse auxilio, para que possamos trabalhar de acordo com o que a legislação permite”, destacou.

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia vereador, Rogerio Pontes, falou da satisfação em participar do seminário.

“Temos muito que aprender para não errar. Eu tenho muito medo de errar, a gente ganhou para representar o povo de Brasiléia, e o TCE pode ter certeza que a câmara não vai errar pois, a gente está se informando sempre para fazer uma administração transparente, e por isso estamos aqui, para aprender sempre mais”, afirmou.

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, elogiou a ação do TCE.

“Isso nos dá uma segurança na administração, e só posso elogiar a presidência do Tribunal, e dizer que nos estamos dispostos a seguir todas as orientações e fazer o melhor para nossa população”, falou.

A prefeitura de Assis Brasil desde 2104 não apresenta a prestação de conta, o atual prefeito Antônio Barbosa, o Zum falou da importância do seminário.

“Acho louvável fazer esses seminários regionais, isso nós garante errar menos. Acho que vamos conseguir superar essa situação, eu já sabia que não seria fácil, e nossa equipe precisa de todo a ajuda”, disse.

Tião Flores, de Epitaciolândia também participou com sua equipe do seminário.

“Quanto mais informação melhor, estamos aqui para aprender mais. O TCE mostra seu compromisso com os municípios, e seus gestores”, falou.

O presidente do TCE, conselheiro Valmir Ribeiro, anunciou durante o Seminário em Brasiléia que os gestores que tiverem suas prestações de contas aprovadas e cumprirem a legislação, serão agraciados com uma honraria pelo Tribunal de Contas.

“Será uma forma de incentivar e reconhecer aqueles gestores que se empenharem para que os recursos públicos sejam aplicados dentro da legalidade. O TCE será sempre um parceiro da nossa sociedade e dos gestores”, finalizou

VEJA VÍDEOS ABAIXO.

