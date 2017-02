Thay Tavares – Coluna Social Semanal

AS 10 MULHERES MAIS BELAS DO CARNAVAL 2017 O ALTO ACRE

CARNAVAL 2017

Carnaval é marcado por momentos épicos, de pura diversão e alegria com amigos e familiares.

Confira as fotos dos amigos que se divertiram nesse carnaval.

RAINHA GAY 2017

Parabéns ao vencedor do concurso John Wisley

ANIVERSÁRIO DO CASAL JUNIOR E TÂNIA MIRANDA

Final de semana super movimentado em nossa cidade, marcado por muitas festas e momentos felizes, Os empresários Junior e Tânia moradores de Epitaciolândia comemoram seu aniversário de casamento ao lado de seus amigos e familiares, festa com muita gente bonita e diversão.

E tem brasileense na Sapucaí, Conci Filho é um mega fã da Rainha Ivete Sangalo e realizou um grande sonho em desfilar na Grande Rio escola que homenageou a Rainha do Axé.

Pele natural e lábios marcados dão mais vida ao rosto na make

Na temporada mais quente do ano, a maquiagem leve é a melhor opção. Se a base não é carregada, que tal focar os olhares nos lábios e na sobrancelha? Na boca, os tons vermelhos, metalizados e nude são as apostas das marcas para o verão. Já os pelos da sobrancelha ganham destaque na temporada: bem-feitas e marcadas, como Cara Delevingne, podem ser feitas com a ajuda da maquiagem.

