A duas semanas para fim do prazo, quase 14 mil não sacaram FGTS de contas inativas no AC

Um total de 13,9 mil trabalhadores ainda não sacaram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) das contas inativas no Acre até a quarta-feira (12), correspondendo a R$ 3 milhões. Faltam em torno de duas semanas para o final do prazo, uma vez que os pagamentos vão até o dia 31 deste mês, data limite estabelecida pelo governo federal.

Ao todo, conforme anunciado em fevereiro deste ano , a Caixa Econômica Federal estimou que 53 mil trabalhadores teriam direito aos saques, um montante que chegava a R$ 44,5 milhões. No entanto, o banco efetivou o pagamento de 39,1 mil pessoas, aproximadamente R$ 41,5 milhões.

Os saques foram liberados no mês de março, seguindo um calendário separado pela data de nascimento dos beneficiados. A última etapa, por sua vez, começou no sábado (8) em todo país para os nascidos em dezembro. No Acre, 4,2 mil pessoas estão incluídas.