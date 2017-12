A pedido de Alan Rick MEC autoriza curso de medicina em Cruzeiro do Sul

O deputado federal Alan Rick (DEM), obteve mais uma conquista para o sistema de saúde do Acre e para alunos interessados em estudar medicina no estado. Atendendo a pedido do parlamentar acreano, o Ministro da Educação Mendonça Filho deu início ao processo que autorizará faculdades privadas a instalarem o curso de medicina em Cruzeiro do Sul.

A portaria que trata da questão, assinada pelo próprio Ministro foi publicada nesta quinta-feira, 7, no Diário Oficial da União. A Portaria Normativa 18/2017 estabelece os procedimentos de pré-seleção e adesão de municípios para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina por instituição de educação superior privada, e o Edital nº 2/2017, que já menciona os municípios selecionados, um deles Cruzeiro do Sul.

“Essa é uma vitória não só para os estudantes do Acre, como também para a própria saúde do estado que carece de profissionais. E quem melhor nos atenderia que os próprios acreanos?”, destaca Alan Rick acrescentando que segue trabalhando para tornar possível, ainda, a complementação do curso de medicina na cidade, beneficiando assim os estudantes formados no exterior.