A Prefeitura de Brasiléia realizará a primeira Feira do Mel da Reserva Extrativista

A Prefeitura de Brasileia irá realizar Iª Feira do Mel da Reserva Extrativista Chico Mendes, no dia 24, das 8h às 18h, na feira Maria Florência, em parceria do Governo do Estado e Sebrae.

A feira irá contar com a participação de 15 apicultores da reserva e suas produções, ainda com direito a degustações do produto. Além disso teremos exposição de flores ornamentais, comidas típicas e venda de hortaliças.

O evento tende a movimentar o trabalho dos extrativistas, valorizando a cadeia produtiva do mel, e o produtor. Além de apresentar para comunidade que aprecia o Mel de nossa região, esse trabalho que é realizado na reserva extrativista.

Também haverá uma prática feita por um médico cubano, Alfredo Albuim, uma técnica inovadora usando o ferrão da abelha de forma medicinal, mais uma atividade que será proporcionada para todos aqueles que irão prestigiar esse grande dia.

Maria Edna gerente da Cadeia Produtiva do Mel da SEAPROF, falou sobre a realização da feira.

“ O objetivo da feira é divulgar o produto, porque as vezes trabalhamos no anonimato, e para que o produtor possa ter um melhor contato com o consumidor. É uma honra está ajudando na organização dessa feira, que a anos atrás nunca imaginamos que seria possível, em prol da valorização desse produto nobre que é o Mel”, disse Edna.

Local: Feira Maria Florência, (ao lado da Rodoviária).

