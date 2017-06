A todo vapor – Obras de recuperação da estrada velha chega na reta final

A primeira etapa de recuperação da Estrada Velha está na reta final, a frente de serviços comandada pelo diretor de Obras Zeca Mesquita já esta no km 30 e deverá ser concluída até o dia 17 de junho, nesta primeira etapa está sendo feito serviço de limpeza e reabertura da estrada, alem disso esta sendo feito a colocação de bueiros e reconstrução de pontes.

O prefeito Tião Flores que estava cumprindo agenda de interesse do município na capital do estado do Acre ao retornar para Epitaciolândia visitou a frente se serviços na tarde desta terça feira, segundo Flores, essa primeira etapa é para garantir a trafegabilidade neste verão, tendo em vista que a estrada velha a tempos não passava por nenhum tipo de serviço de recuperação, em seguida a prefeitura através do Departamento de Obras em Campo irá colocar piçarra nos pontos considerados críticos e assim garantir o tráfico de inverno a verão.

Segundo o Prefeito Flores, tão logo termine os serviços de recuperação da estrada velha será iniciado outros ramais, “Com a chegada do verão não vamos parar, temos muitos ramais que precisam de assistência e é isso que vamos fazer, trabalhar incessantemente para garantir ao produtor rural o direito de ir e vir, e alem disso, poder escoar sua produção, e quem ganha com isso é o município”, frisou Tião Flores.

