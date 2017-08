A todo vapor – prefeitura intensifica serviços de recuperação de ramais em Epitaciolândia

O Prefeito Tião Flores acompanhado da secretária de Finanças Marizete Matias e do Contador Josué Willian, visitou nesta segunda feira as obras de recuperação do Ramal do Rubicon, o prefeito foi ver de perto os serviços, uma equipe de operadores de maquinas sob o comando do Diretor de Campo Zeca Mesquita estão trabalhando intensamente para aproveitar no máximo o período de verão e beneficiar o maior numero de ramais possíveis.

Para Flores é muito satisfatório saber que centenas de famílias vão poder escoar suas produções, levar seus filhos para escola com a chegada do ramal. “Estamos muito felizes por saber que com a reabertura dos ramais estamos proporcionando melhores condições de vida para nossa população rural que há tempos estava em total abandono”. Frisou o Prefeito.

A prefeitura está com 03 frentes de serviços empregando um total de 10 maquinários pesado, sendo: 04 tratores de esteira, 02 Pás Carregadeiras, duas Moto Niveladoras, 02 caçambas alem de um carro de apoio, caminhão para transporte de maquinários e um caminhão tipo melosa para abastecimento.

