“A união entre os Poderes é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população”, diz Ney Amorim

Da Assessoria

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Ney Amorim, defendeu a união entre Poderes e Instituições para a concretização de projetos que influenciem diretamente na melhoria da qualidade de vida da população. Em seu discurso, durante entrega de 128 casas na Cidade do Povo, o parlamentar disse que o momento é de unir forças para superar a crise e garantir a inclusão social de milhares de famílias.

“O governador Sebastião Viana tem se empenhado muito para que possamos superar a crise que castiga nosso país. Acredito que, com a união entre Poderes e Instituições, poderemos fazer muito pelo nosso Estado, melhorando a qualidade de vida da nossa população e assegurado a inclusão social de milhares de famílias”, disse.

Para Ney Amorim, o Acre vive um momento importante, com os Poderes unidos, fortalecidos e dispostos a trabalhar pelo desenvolvimento do Estado. “O Tribunal de Justiça, o Ministério Público, nossa Assembleia e o Executivo estão caminhando de mãos dadas. Isso é fundamental para que os benefícios cheguem àqueles que mais precisam. Que possamos continuar sempre unidos pelo bem do povo acreano”, afirmou.

Ney Amorim fez questão ainda de destacar o esforço do governador Tião Viana e do prefeito Marcus Alexandre para garantir a construção e a entrega de casas para famílias de baixa renda e que moravam em áreas de risco. Ele lembrou que só na Cidade do Povo já são mais de três mil unidades habitações entregues.

“É importante destacar o esforço e a dedicação do governador Tião Viana para a construção dessas casas para famílias de baixa renda e que moravam em áreas de risco. A parceria com o prefeito Marcus Alexandre e com os demais Poderes tem sido fundamental para essas conquistas. Aqui estamos, definitivamente, promovendo a inclusão social de pessoas, garantindo a oportunidade de uma vida nova”, ressaltou.

O presidente da Aleac fez questão de renovar o compromisso do Poder Legislativo com os projetos importantes para o Estado do Acre, afirmando que os parlamentares, da base de apoio ao governo e da oposição, estão dispostos a trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da população, aprovando os projetos importantes para as famílias acreanas.

