“A violência não é um problema só do Acre, mas de todo Brasil”, diz deputado Manoel Moraes

O primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Manoel Moraes (PSB), usou seu espaço na tribuna durante a sessão desta quinta-feira (28) para falar de segurança pública. Segundo o parlamentar, crimes violentos cresceram não só no Acre, mas em todo o país.

“Isso é reflexo da crise econômica que o Brasil enfrenta, da falta de emprego, do nosso Código Penal que está ultrapassado e de muitos outros fatores. Infelizmente muitos jovens acreditam que o melhor caminho é o do tráfico”, disse o deputado.

O deputado também elogiou a atuação do delegado Emylson Farias na Secretaria de Segurança do Estado. “Emylson sempre quis ser delegado e estudou muito para isso. É um funcionário de carreira, honesto e altamente preparado. É comprometido com tudo que faz, digo isso porque o conheço bem, conheço sua família. Ele realizou um trabalho muito bom no setor de inteligência do Acre”, afirmou.

Ainda segundo o deputado, a fragilidade da vigilância nas fronteiras dificulta mais ainda o combate à criminalidade. “A Secretaria de Segurança tem agido com eficácia para combater a violência, mas se as nossas fronteiras continuarem abertas nós não vamos resolver esse problema tão cedo. Por outro lado, o governador também tem sido ousado, a instalação de bloqueador de celular nos presídios é um exemplo disso. De todos os estados brasileiros somente o Acre adotou essa medida. Sem falar nos nossos policiais que são corajosos e determinados. Uns verdadeiros heróis”, ressaltou.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac

