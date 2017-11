“A violência no Acre é culpa do Governo Federal”, diz Tião Viana durante apresentação do vice da FPA

O ato foi realizado com a presença dos representantes dos dezesseis partidos que integram o grupo

A Frente Popular do Acre, que governa o Estado há vinte anos, apresentou nesta terça-feira (28) o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, como o pré-candidato a vice na chapa encabeçada pelo prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, para a disputa do Governo em 2018.

O ato foi realizado na biblioteca pública com a presença dos representantes dos dezesseis partidos que integram o grupo, além de deputados estaduais, prefeitos, secretários de estado e militantes.

Indicado pelo PDT, Emylson ganhou a disputa interna da FPA para a indicação, além de contar com a preferência do governador Tião Viana, que não abriu mão de colocar Farias na chapa majoritária.

Tião Viana disse que o nome de Emylson vem para confirmar a unidade e a renovação do projeto político do grupo que lidera. Segundo ele, apesar do secretário vir da área de Segurança, setor do atual governo mais reprovado pela opinião pública, o Estado apresenta índices que credenciam o trabalho de Farias para encarar a disputa.

“O culpado da violência é a droga, que é uma atribuição do Governo Federal, que desguarnece as fronteiras, porque deixa as fronteiras abertas para a droga entrar e destruir gerações. Mas o Acre está fazendo a sua parte”, disse o governador.

Quando foi perguntado por jornalistas sobre o que o projeto para 2018 traz de novo, Tião Viana disse que existe uma nova geração apresentada, incluindo Marcus e Emylson, e criticou a oposição.

“Marcus Alexandre entrou na disputa política do Acre em 2012. O Emylson está entrando nesse momento agora. É uma nova geração política. Agora a oposição, com um discurso carimbado e sem propostas para o Acre, atrasada no tempo e no espaço, que não se recicla, essa é que ‘perdeu o bonde da história’. A nossa é uma nova agenda para o futuro. Isso faz parte da construção de uma nova proposta de desenvolvimento ampliada para o Acre que a gente sonha para o futuro e que está se consolidando. É uma renovação dentro de um projeto estável e democrático, que tem a decisão popular como a decisão soberana. A capacidade de se renovar tem que ser inerente a cada um de nós. Eu me renovo todos os dias”, disse Tião.

“Tenho o cheiro do interior”, afirma secretário indicado para vice

Delegado de carreira e secretário de Segurança há oito anos, Emylson Farias (PDT) se apresentou como o nome da FPA que mais conhece o interior do Estado. Afirmou conhecer as vinte e duas cidades do Acre. Disse que recebe ameaças de morte todos os dias e que tem “o cheiro do interior”.

Natural de Xapuri, falou que enfrenta a criminalidade todos os dias e que na condição de vice-governador terá condições de atuar de forma mais intensa.

“A articulação de um vice-governador é mais intensa, mais próxima. Eu vou lutar todos os dias para promover uma cultura de paz nesse Estado. Sou ameaçado todos os dias e nem por isso tenho recuado. Temos a convicção que só a polícia agora é capaz de melhorar a segurança pública nesse país. Eu sou uma pessoa do interior, represento a municipalidade. Tenho cheiro do interior e as pessoas que vem de lá. Represento a frente popular de forma plural e unificada”, destacou.

“O Emylson representa a valorização do PDT”, observa Marcus Alexandre

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, pré-candidato da FPA ao Governo do Estado, elogiou a postura dos dezesseis partidos do grupo ao ratificarem o nome de Emylson Farias para compor a chapa ao seu lado.

Para ele, a indicação do secretário de Segurança não será um fator negativo para a campanha. Marcus defendeu o nome do secretário e destacou a valorização do PDT, partido ao qual Farias é filiado, dentro da FPA.

“Essa questão da segurança a gente vai ter que tratar em um debate com muita responsabilidade. Nós temos uma questão que envolve o Governo Federal. Quando nós recebemos aqui vinte governadores, ficou claro que a necessidade de melhorar o controle das fronteiras, de evitar a entrada da droga no nosso país e pelo Acre como rota. Ficou claro também que os Estados precisam de mais apoio. O Emylson tem muito a contribuir, porque é um delegado, trabalha na área. Eu acho que a gente tem na Segurança Pública que reconhecer os nossos desafios, reconhecer que a gente tem muito que trabalhar e com as forças de segurança buscar soluções para todos os problemas e também buscar junto ao Governo Federal o apoio para nossas fronteiras”, disse ele.

