Abertas inscrições para mais de 1 mil vagas em cursos técnicos do Ifac, as inscrições são gratuitas e vai até o dia 12 de janeiro de 2018

Os candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental e irão iniciar o Ensino Médio deverão se inscrever para os cursos técnicos Integrados

Começaram essa semana as inscrições para os cursos técnicos do Instituto Federal do Acre (Ifac). Ao todo, estão sendo ofertadas 1.015 vagas para os campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site http://web.ifac.edu.br/processoseletivo até o dia (12) de janeiro de 2018.

Nesta edição estão sendo oferecidas duas modalidades de cursos técnicos. Os candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental e irão iniciar o Ensino Médio deverão se inscrever para os cursos técnicos Integrados. Já aqueles que concluíram o Ensino Médio e desejam realizar um curso de pequena duração para se qualificar para o mercado de trabalho, a opção deverá ser para os cursos técnicos Subsequentes.

Conforme edital, os estudantes aprovados no Processo Seletivo 2018.1 irão iniciar as atividades já no primeiro semestre do próximo ano. A previsão é de que as aulas tenham início no mês de fevereiro.

Para se inscrever, os candidatos deverão acessar o site oficial do Processo Seletivo e clicar na opção “Inscreva-se”. No sistema online, deverão informar os dados pessoais, endereço, contato telefônico, além de preencherem um questionário socioeconômico.

Para concluir a inscrição, os candidatos deverão incluir as notas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A classificação para as vagas nos cursos técnicos do Ifac terá como base a média geral das notas informadas no sistema de inscrição.

Cursos técnicos Integrados

Destinado a pessoas que já concluíram o Ensino Fundamental, os cursos técnicos Integrados têm duração de três anos e são ministrados em conjunto com as disciplinas regulares do Ensino Médio.

Nesta edição estão sendo disponibilizadas 655 vagas, nos campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. As aulas serão realizadas nos turnos matutino e vespertino. Os cursos técnicos ofertados são: Administração, Agricultura, Agropecuária, Biotecnologia, Edificações, Finanças, Florestas, Informática, Informática para Internet, Meio Ambiente e Rede de Computadores.

Cursos técnicos Subsequentes

Destinado a pessoas que já concluíram o Ensino Médio, porém desejam ampliar a qualificação por meio de cursos com duração de até dois anos, os cursos técnicos Subsequentes serão ministrados nos turnos matutino e vespertino, nos campi Avançado Baixada do Sol, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Nesta edição estão sendo ofertadas 360 vagas para os cursos técnicos em: Administração, Agroecologia, Segurança do Trabalho, Tradução e Interpretação de Libras, Recursos Pesqueiros e Zootecnia.

