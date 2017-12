Abertura da Feira Natalina em Brasiléia começou sexta-feira com a chegada do Papai Noel

SECOM

A Praça Hugo Poli no centro de Brasiléia foi tomada por famílias na noite desta sexta-feira, 8, onde ocorreu a abertura da Feira Natalina. A noite começou com a chegada do Papai Noel, teve apresentações de danças realizadas pelas escolas e a abertura oficial com a Prefeita Fernanda Hassem.

O evento trouxe de volta ao município felicidade e autoestima da população. Durante o evento as escolas Élson Dias Dantas, Ruy Lino, Vitória Salvatierra, Os Pastorinho, SONART e Kairala José Kairala realizaram apresentação de danças e encerrando a noite tivemos a apresentação musical do show das Mulheres que Brilham, em alusão aos 16 dias de ativismo de luta contra a violência doméstica.

“É um momento de muita alegria, em podermos comemorar aqui na praça, poder trazer essa magia do natal para tantas famílias e estou muito feliz em olhar aqui as pessoas de todos os bairros em um momento de confraternização e alegria, quero aqui agradecer a toda população de Brasiléia por estar presente e colaborando com essa grande festa”, destacou Fernanda Hassem, Prefeita do município.

O evento é realização da Prefeitura de Brasiléia, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Pequenos Negócios.

A Deputada Estadual Leila Galvão falou da importância da realização da feira. “Trazer de volta o espirito natalino para a cidade é muito importante, pois com ele trazemos a alegria, paz, união e confraternização entre as pessoas e é isso que a Prefeita Fernanda está resgatando para a cidade, incentivando a harmonia entre os munícipes e alegria para as crianças com a chegada do Papai Noel”, falou Leila.

O representante do Sebrae em Brasiléia, Jorge Saad, destacou o trabalho que tem sido realizado em parceria com a prefeitura: “Parceria bem sucedida é uma parceria de sucesso, o Sebrae mais uma vez de mão dadas com a Prefeitura de Brasiléia e Governo do Estado está realizando a Feira Natalina que é um sucesso total, com setor de artesanato presente, expositores da culinária regional e entretenimento para a população. A cidade está de parabéns, as equipes da prefeitura e Sebrae estão de parabéns por montar a estrutura e regimentar o espaço e quem ganha é os munícipes de Brasiléia”, finalizou Jorge.



