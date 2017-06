Abusados: Seleção da imprensa do Acre enfrentará Rio Branco FC em partida amistosa

Sabe aquele ditado: Cutucar onça com vara curta? É o que define a audácia dos jornalistas da Seleção da Imprensa de Rio Branco, que decidiram encarar em uma partida amistosa o poderoso time do Rio Branco FC Máster.

O confronto está confirmado para o próximo sábado(24), no campo do São Francisco, as 8 hs na capital do Acre. Uma data que certamente vai ficar na memória dos profissionais da comunicação.

No time do Rio Branco Fc estão os maiores jogadores dos tempos áureos de Copão da Amazônia. Craques como Papelim, ídolo no Clube do Remo, Chicão, tri campeão do Copão da Amazônia, Mários Sales, Torres, Leitão, Paulo Roberto e outros craques não menos importantes.

A Seleção da Imprensa, porém, tem uma carta na manga da camisa. O time coordenado pelo intrépido Jairo Barbosa, vive um de seus melhores momentos, com cinco vitórias nos cinco últimos jogos que disputou.

A vítima mais recente foi a seleção do Bujari, derrotada dentro de casa pelos jornalistas.

¨ A gente havia recebido o convite para enfrentar o Rio Branco ainda no início do ano, mas avaliamos que não era o melhor momento. O time estava se entrosando, pegando ritmo de jogo e demoramos meses para atingir o nível atual. Estamos numa fase muito boa, mas sabemos que vamos ter de jogar muito para superar os craques do Rio Branco. A certeza é que teremos um dos testes mais difíceis até aqui, mas o grupo está ansioso pelo encontro com o Estrelão¨, disse Barbosa.

Sebastião Leitão, que coordena o Estrelão disse que para o time será um grande momento enfrentar os profissionais da imprensa que tantas vezes cobriram jogos desses jogadores quando atuavam profissionalmente e que mesmo assim, sua equipe vai entrar cautelosa para o jogo.

