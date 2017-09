Ação civil pública movida pelo MP-AC devido a apagões segue sem julgamento após 2 anos

Uma ação civil pública que pede R$ 30 milhões de ressarcimento devido aos constantes apagões no Acre segue sem julgamento. Após os apagões registrado em 2015, o Ministério Público do Acre ajuizou uma ação pedindo ressarcimento por dano moral.

Em agosto deste ano, Acre e Rondônia sofreram com, pelo menos, dois apagões que deixaram partes dos dois estados sem energia por mais de uma hora. O problema já é recorrente. Em 2015, foram 7 apagões no total foram registrados.

Na época, o MP-AC abriu um inquérito civil para cobrar explicações ao Operador Nacional do Sistema (SIN), Eletrobras Acre e Eletronorte sobre as constantes interrupções de energia registradas no Acre e exigir o ressarcimento aos consumidores. Mas, dois anos após a abertura desse inquérito nada mudou.