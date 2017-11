Ação da Policia Civil prende homicida em Rio Branco

Sandro de Brito - Assessoria/Sepc

Agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil (Necap), realizaram na manhã desta quarta-feira, 01, o cumprimento de mandado de prisão no bairro Belo Jardim, em que culminou na prisão de José Maria Lima do Nascimento, 32. A acusação apontou que o acusado é o autor de vários homicídios.

O trabalho investigativo apontou também que José Maria é o principal suspeito de estar envolvido no homicídio ocorrido na região da Custódio Freire onde a vítima, Jonathan dos Santos França, foi morta a pauladas no dia 04 de dezembro de 2016.

“Tiramos de circulação essa pessoa que é acusada de cometer vários delitos entre eles o de homicídio. Estamos intensificando nossas ações no sentido de identificar essas pessoas que tentam contra a paz social e dar-lhes o tratamento adequado que a legislação oferece”, ressaltou o delegado Ricardo Casas.

O investigado foi conduzido à delegacia, em seguida levado ao presídio sendo colocado à disposição da justiça.

