Ação do Bope deixa três mortos e duas feridas na Capital acreana

Caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (13) na Rua Ayrton Senna.

Polícia Civil diz ter encontrado drogas, armas e munições no local.

As identidades dos ocupantes da casa não foram divulgadas, segundo a Polícia Civil, para não atrapalhar as investigações. A polícia, porém, diz ter chegado ao local após receber denúncia que o local era utilizado por membros de uma facção criminosa que atua na cidade.

O grupo, que incluiria pessoas com mandado de prisão em aberto, teria ainda reagido aos policiais iniciando uma troca de tiros. As mulheres feridas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral, e após serem liberadas devem ser indiciadas por tráfico.