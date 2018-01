Acidente com caminhonete na BR-317 deixa duas pessoas feridas

As vítimas não tiveram os nomes divulgados e foram levadas ao hospital da capital para receberem atendimento

Um acidente envolvendo uma caminhonete aconteceu na tarde deste domingo (21), no km 53 da BR-364, próximo à Senador Guiomard. Duas pessoas ficaram feridas e uma delas presa às ferragens.

O fato aconteceu por volta das 16h30 quando o condutor da caminhonete perdeu o controle do veículo, saiu da pista, capotou e foi parar em uma ribanceira.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma das vítimas, que ficou presa às ferragens, e também, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer as duas pessoas após o resgate.

As vítimas não tiveram os nomes divulgados e foram levadas ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) para receberem atendimento. A caminhonete ficou parcialmente destruída.

