Acidente com triciclo quase causa tragédia na cidade de Epitaciolândia

Alexandre Lima

Era por volta das 9h30 desta terça-feira, dia 3, quando Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre foram acionados para verificar um acidente ocorrido no Bairro Liberdade, próximo a escola João Pedro, na Rua Feijó que não tem saída, envolvendo uma moto cargueira.

No local, foi verificado que havia um homem, identificado como Antonio Edivagno de Oliveira (24), caído no chão e reclamando de dores pelo corpo. Foi quando souberam que o mesmo havia descido o barranco de pouco mais de 20 metros com o veículo após perder o controle da mesma.

Segundo uma testemunha, Antonio teria estacionado o veículo próximo ao barranco enquanto duas crianças teriam subido na carroceria. Ao ligar e com um tranco, perdeu o controle da moto que desceu até tombar na parte de baixo.

Felizmente, as duas crianças nada sofreram quando o veículo tombou. Ao cair no chão, Antonio teria batido o tórax e uma das pernas. Com a chegada dos socorristas dos Bombeiros, os três foram conduzidos ao Hospital de Brasiléia, onde firam examinados.

As crianças foram liberadas em seguida, enquanto Antonio ficou para realizar mais exames e ser avaliado o seu estado de saúde. Segundo o médico, inicialmente não contava nada de grave e não corria risco de morte e iria ficar em observação.

