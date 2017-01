Acidente entre motos deixa um com trauma craniano e fratura exposta no fêmur

Alexandre Lima

Um acidente ocorrido por volta das 8h00 deste sábado, dia 21, envolvendo duas motos, deixou os condutores feridos, sendo que um foi necessário sua transferência para a Capital, devido ter sofrido um forte trauma craniano e fratura exposta no fêmur esquerdo.

Segundo foi informado por um dos envolvidos no acidente, Francisco Elisson Mendonça Castro (23), conduzia sua moto modelo Honda/Twister, placa MZT 488, na Avenida Amazonas em Epitaciolândia, sentido ponte, quando foi surpreendido por uma outra moto que cruzou sua frente repentinamente.

Disse que ainda freou, mas, como estava serenando e a rua molhada, não deu para evitar o choque. Na outra moto, modelo Honda/XRE, placa MZR 0426, conduzida por Lourival Araújo da Silva, de aproximadamente 55 anos, recebeu um forte impacto na lateral esquerda.

Lourival foi jogado no chão já desacordado. Este sofreu uma fratura exposta no fêmur esquerdo, além do trauma craniano ao cair na Avenida, seguido de um forte sangramento. Os socorrista dos Bombeiros foram acionados e realizaram o resgate das duas vítimas ao hospital de Brasiléia.

Milagrosamente, Francisco sofreu apenas uma queimadura na perna esquerda ao cair sobre a descarga da sua moto, ficando em observação por ter ficado um pouco desorientado devido o impacto. Este seria liberado algumas horas depois.

Já o caso de Lourival, foi informado que seu estado de saúde era grave, sendo necessário sua transferência para a Capital, na companhia de um médico dentro da ambulância. O acidente estaria sendo analisado pelas autoridades competentes.

