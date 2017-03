Acidente envolvendo taxi registra duas mortes e feridos na 317 em Capixaba

Da redação

Um acidente envolvendo um táxi de placa NXR 5221 de Epitaciolândia que transportava cinco pessoas, há 34 km do município de Capixaba na BR 317, quando se deslocava rumo a capital do Acre, levando cerca de cinco passageiros, incluindo o motorista identificado como Paulo Morais Marcondes.

O acidente ocorreu no início da noite deste sábado, dia 4. As informações ainda estão sendo apuradas, mas, segundo testemunhas no local, o veículo teria se chocado contra uma moto que saiu de um ramal e invadiu a BR no momento que o táxi passava.

Com o impacto, a moto foi jogada longe com o piloto. O veículo teria rodado, saiu da estrada e capotou, arremessando o motorista. ‘Paulo Taxista’ como era conhecido, não resistiu e morreu no local juntamente com outra pessoa ainda não identificada.

Os passageiros, um casal de bolivianos com um filho, teriam sofrido ferimentos leves, sendo que o homem sofreu fratura num de seus braços. O garupa da moto que estaria em estado grave e foi resgatado juntamente com os outros sobreviventes.

