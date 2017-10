Acidente na BR-364 deixa quatro pessoas feridas na manhã deste sábado

Um acidente que aconteceu na manhã deste sábado (7), no ramal da Manga, localizado na BR-364, no município de Manoel Urbano, deixou quatro pessoas feridas. Todas as vítimas foram resgatadas e encaminhadas ao hospital.

Segundo informações repassadas no local do acidente, as vítimas de nomes ainda não divulgados, teriam ido a uma festa e na volta o condutor perdeu o controle do veículo que saiu da pista e capotando várias vezes até parar em uma ribanceira.

Os jovens, todos do sexo masculino foram socorridos por outros motoristas que acionaram ambulâncias que os levaram para atendimento hospitalar. Dos quatro, apenas um foi transferido para Rio Branco devido a gravidade dos ferimentos.

