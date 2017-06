Acidente na madrugada registra mortes de casal de menores em Epitaciolândia

Alexandre Lima

Era por volta das 01h10 da madrugada deste domingo, dia 18, quando os socorristas dos Bombeiros e policiais militares, foram acionados para a BR 317, km 1, próximo ao Fórum da cidade de Epitaciolândia, dando conta de um acidente com um veículo.

No local, foi encontrado um carro modelo VW/Gol, placas JXL 9096, preso entre o poste e uma carreta. Este estava virado com parte do teto arrancado e quatro de seus ocupantes no local com ferimentos. O quinto ocupante teria se evadido do local.

Segundo foi levantado sobre o acidente, todos que estavam no veículo, retornavam de uma confraternização realizada no loteamento existente no km 02 da BR. O motorista, Thales Gonsalves Ferreira (22), que foi resgatado com fratura em uma das costelas, estava na companhia de mais quatro pessoas, quando perdeu o controle do veículo.

O veículo saiu da BR sentido, rodou, capotou e pode ter batido em um ferro onde arrancou o teto, para em seguida bater na parte traseira da carreta estacionada, parando entre o poste e o caminhão.

O menor identificado como Pedro Henrique, de 16 anos, morreu no local e perdeu com o braço esquerdo. Sua namorada, Andressa Ferreira da Silva, de 14 anos, teve a cabeça prensada e perdeu massa encefálica, mesmo sendo regatada para o hospital de Brasiléia, não resistiu e foi a óbito.

Foi levada para o hospital com apenas pequenas escoriações pelo corpo, a jovem K. F. M. de 17 anos, onde ficaria em observação e liberada momentos depois. O motorista ficou no hospital em observação e deverá prestar esclarecimentos posteriormente.

Tharles foi submetido por homens da Policia Rodoviária Federal (PRF), ao exame do etilômetro, aparelho que mede o nível de álcool ingerido, uma vez que o acidente ocorreu em uma BR. O teste que não poderia passar de 0.33, acusou 0.71, e o motorista poderá responder por vários delitos.

Os corpos de Pedro e Andressa seriam conduzidos ao IML na Capital, para exames de praxe e em seguida liberados aos parentes. O quinto integrante que se evadiu do local está sendo procurado para que possa ajudar as autoridades.

Comentários